۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

تمهیدات وتوصیه های ترافیکی روز طبیعت از زبان پلیس راهور آذربایجان شرقی

تمهیدات وتوصیه های ترافیکی روز طبیعت از زبان پلیس راهور آذربایجان شرقی

تبریز-مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی، تمهیدات ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی استان در روز ۱۳ فروردین روز طبیعت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی،روز چهارشنبه طی اطلاعیه ای از شهروندان درخواست کرد در سفر به دامان طبیعت در روز ۱۳ فروردین برای ایمنی سفر و حفظ سلامتی خود، موارد زیر را رعایت کنند.

از سوار کردن سرنشینان در قسمت بار وانت ها و همچنین گذاشتن سبزه بر روی خودروها است که حین حرکت به سطح راه‌ها می‌افتد، خودداری کنند.


در روز طبیعت تردد موتورسیکلت ممنوع بوده و موتورسیکلت متخلفان به پارکینگ هدایت می گردد.


سوار کردن سرنشینان در پشت وسایل باری علاوه بر اینکه خلاف مقررات بوده و شامل تشدید مجازات رانندگان در حوادث رانندگی بوده و گواهینامه آنان نیز توقیف می گردد.


در صورت مستند بودن تصادفات اعم از فوتی_جرحی و خسارتی به علت افتادن سبزه در معابر و تغییر مسیر سایر رانندگان و وقوع تصادفات، راننده ای که با انداختن (یا افتادن) زباله از روی خودرو باعث تغییر مسیر یا توقف ناگهانی سایر وسایل نقلیه و تصادفات گردند مقصر تصادف اعلام خواهند شد، لذا رانندگان دقت کافی در این مورد را داشته باشند تا جان سایر همشهریان را به خطر نیندازند.

