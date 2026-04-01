عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اقتصادی به ویژه در شرایط خاص کشور به خبرنگار مهر، گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های مردمی و حذف واسطه‌ها نقش مؤثری در کاهش هزینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه ایفا کنند.

وی افزود: در شرایطی که مدیریت منابع و حمایت از معیشت مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، الگوی تعاونی بهترین بستر برای مشارکت جمعی تهیه و تامین مواد اولیه به شکل کلان و ساخت مسکن با قیمت تمام‌شده مناسب‌تر است.

بهرامی تأکید کرد: اتاق تعاون استان تهران در تلاش است با فعال‌سازی و حمایت از تعاونی‌های تامین نیاز و مسکن، زمینه اجرای پروژه‌های مسکونی مقرون‌به‌صرفه را فراهم کند تا بخشی از دغدغه مسکن خانواده‌ها کاهش یابد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران تصریح کرد: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌تواند در کنار افزایش عرضه مسکن، به ایجاد آرامش بیشتر در بازار و کمک به رفاه و معیشت مردم شریف ایران به خصوص استان تهران منجر شود.