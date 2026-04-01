۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

تعاونی‌ها هزینه خانه‌دار شدن مردم را کاهش می‌دهد

تعاونی‌ها هزینه خانه‌دار شدن مردم را کاهش می‌دهد

رئیس اتاق تعاون تهران گفت: تعاونی‌ها می‌توانند هزینه خانه‌دار شدن مردم را در شرایط خاص کشور کاهش دهند.

عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اقتصادی به ویژه در شرایط خاص کشور به خبرنگار مهر، گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های مردمی و حذف واسطه‌ها نقش مؤثری در کاهش هزینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه ایفا کنند.

وی افزود: در شرایطی که مدیریت منابع و حمایت از معیشت مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، الگوی تعاونی بهترین بستر برای مشارکت جمعی تهیه و تامین مواد اولیه به شکل کلان و ساخت مسکن با قیمت تمام‌شده مناسب‌تر است.

بهرامی تأکید کرد: اتاق تعاون استان تهران در تلاش است با فعال‌سازی و حمایت از تعاونی‌های تامین نیاز و مسکن، زمینه اجرای پروژه‌های مسکونی مقرون‌به‌صرفه را فراهم کند تا بخشی از دغدغه مسکن خانواده‌ها کاهش یابد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران تصریح کرد: استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌تواند در کنار افزایش عرضه مسکن، به ایجاد آرامش بیشتر در بازار و کمک به رفاه و معیشت مردم شریف ایران به خصوص استان تهران منجر شود.

کد مطلب 6789064
فاطمه امیر احمدی

