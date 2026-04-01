۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

بازدید سرزده دادستان شاهرود از کشتارگاه؛ ضرب‌الاجل ۵ روزه برای اصلاحات

شاهرود- در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه برای تضمین سلامت مردم، دادستان شاهرود به همراه کارشناسان دامپزشکی، بهداشت و تعزیرات حکومتی، از بزرگ‌ترین کشتارگاه طیور استان سمنان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال امیری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از یکی از بزرگ‌ترین کشتارگاه‌های مرغ استان سمنان در شاهرود بیان کرد: در اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه و دادگستری کل استان سمنان و با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، تضمین امنیت و سلامت غذایی مردم، نظارت بر بازار محصولات پروتئینی، حفظ امنیت شغلی و ایمنی کاری نیروهای شاغل و حمایت از پایداری اشتغال در واحدهای تولیدی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

وی افزود: در این بازدید، بخش‌های مختلف این کشتارگاه شامل خط کشتار، واحد قطعه‌بندی و بسته‌بندی، تصفیه‌خانه فاضلاب و همچنین وضعیت رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

دادستان شاهرود ادامه داد: در این بازدید، تیم‌های نظارتی مشترکی متشکل از مسئولان تعزیرات حکومتی، کارشناسان دامپزشکی، نمایندگان علوم پزشکی و بهداشت نیز حضور داشتند و علاوه بر بررسی شاخص‌های سلامت طیور، فرآیند قیمت‌گذاری، نحوه توزیع محصولات و اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار، وضعیت رعایت حقوق کارگران، ایمنی محیط کار و ثبات اشتغال نیروهای شاغل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

امیری با تأکید بر اهمیت صیانت از نیروی کار در واحدهای تولیدی گفت: حفظ امنیت کاری کارکنان، ایجاد شرایط مناسب برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل و بیکاری نیروهای شاغل از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی استان سمنان در چارچوب حمایت از تولید و صیانت از حقوق عامه با جدیت آن را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات مشاهده‌شده در بخش‌هایی از فعالیت این کشتارگاه تصریح کرد: در کنار نقاط قوت موجود، برخی نواقص و کاستی‌ها نیز شناسایی شد که می‌تواند بر رضایتمندی مردم و همچنین وضعیت کاری نیروهای شاغل تأثیرگذار باشد. بر همین اساس، مهلت ۵ روزه‌ای برای رفع کامل این مشکلات به مسئولان کشتارگاه داده شد و مقرر شد در بازدید بعدی این موارد به‌طور کامل برطرف شده باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار، صیانت از حقوق کارگران، حفظ پایداری اشتغال و تلاش برای تأمین امنیت غذایی و رفاه مردم همواره در صدر برنامه‌ها و اولویت‌های دادستانی شهرستان شاهرود قرار دارد

کد مطلب 6789137

