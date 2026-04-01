به گزارش خبرگزاری مهر، جلال امیری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از یکی از بزرگترین کشتارگاههای مرغ استان سمنان در شاهرود بیان کرد: در اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه و دادگستری کل استان سمنان و با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، تضمین امنیت و سلامت غذایی مردم، نظارت بر بازار محصولات پروتئینی، حفظ امنیت شغلی و ایمنی کاری نیروهای شاغل و حمایت از پایداری اشتغال در واحدهای تولیدی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی به شمار میرود.
وی افزود: در این بازدید، بخشهای مختلف این کشتارگاه شامل خط کشتار، واحد قطعهبندی و بستهبندی، تصفیهخانه فاضلاب و همچنین وضعیت رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
دادستان شاهرود ادامه داد: در این بازدید، تیمهای نظارتی مشترکی متشکل از مسئولان تعزیرات حکومتی، کارشناسان دامپزشکی، نمایندگان علوم پزشکی و بهداشت نیز حضور داشتند و علاوه بر بررسی شاخصهای سلامت طیور، فرآیند قیمتگذاری، نحوه توزیع محصولات و اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار، وضعیت رعایت حقوق کارگران، ایمنی محیط کار و ثبات اشتغال نیروهای شاغل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
امیری با تأکید بر اهمیت صیانت از نیروی کار در واحدهای تولیدی گفت: حفظ امنیت کاری کارکنان، ایجاد شرایط مناسب برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل و بیکاری نیروهای شاغل از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی استان سمنان در چارچوب حمایت از تولید و صیانت از حقوق عامه با جدیت آن را پیگیری میکند.
وی با اشاره به برخی مشکلات مشاهدهشده در بخشهایی از فعالیت این کشتارگاه تصریح کرد: در کنار نقاط قوت موجود، برخی نواقص و کاستیها نیز شناسایی شد که میتواند بر رضایتمندی مردم و همچنین وضعیت کاری نیروهای شاغل تأثیرگذار باشد. بر همین اساس، مهلت ۵ روزهای برای رفع کامل این مشکلات به مسئولان کشتارگاه داده شد و مقرر شد در بازدید بعدی این موارد بهطور کامل برطرف شده باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان، حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار، صیانت از حقوق کارگران، حفظ پایداری اشتغال و تلاش برای تأمین امنیت غذایی و رفاه مردم همواره در صدر برنامهها و اولویتهای دادستانی شهرستان شاهرود قرار دارد
نظر شما