۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

توقف ۷۹ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت‌های تاریخی مازندران

ساری - فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران از تشدید نظارت‌ها در ایام نوروز خبر داد و گفت: با رصد مستمر، ۷۹ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت‌های تاریخی استان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کردان شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های حفاظتی در ایام نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی و نظارت مستمر، از ۷۹ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت‌های تاریخی شهری جلوگیری کردند.

وی افزود: این ساخت‌وسازها برخلاف ضوابط و قوانین میراث‌فرهنگی بوده و با اقدام به‌موقع نیروهای یگان، از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در این مدت ۱۲۵۱ مورد بازدید از آثار تاریخی و محوطه‌های تحت پوشش انجام شد و همچنین ۱۹۷ مورد بازدید اختصاصی از تأسیسات گردشگری با هدف ارتقای سطح ایمنی و حفاظت صورت گرفت.

وی ادامه داد: تعامل با دستگاه‌های انتظامی و امدادی نیز در این ایام تقویت شد، به‌طوری‌که ۳۲ مورد همکاری عملیاتی با پلیس‌های تخصصی و ۲۶ مورد نشست و هماهنگی با نهادهای امدادی از جمله هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی انجام شد.

کردان با تأکید بر اهمیت صیانت از بافت‌های تاریخی خاطرنشان کرد: حفاظت شبانه‌روزی از آثار و پایش مستمر مناطق تاریخی در دستور کار قرار داشت تا از هرگونه تخلف و آسیب به میراث‌فرهنگی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: با اقدامات انجام‌شده، امنیت بناهای تاریخی و حضور گردشگران در این اماکن به‌خوبی تأمین شد و نوروزی ایمن در حوزه میراث‌فرهنگی استان رقم خورد.

