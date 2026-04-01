به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کردان شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های حفاظتی در ایام نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی و نظارت مستمر، از ۷۹ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت‌های تاریخی شهری جلوگیری کردند.

وی افزود: این ساخت‌وسازها برخلاف ضوابط و قوانین میراث‌فرهنگی بوده و با اقدام به‌موقع نیروهای یگان، از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در این مدت ۱۲۵۱ مورد بازدید از آثار تاریخی و محوطه‌های تحت پوشش انجام شد و همچنین ۱۹۷ مورد بازدید اختصاصی از تأسیسات گردشگری با هدف ارتقای سطح ایمنی و حفاظت صورت گرفت.

وی ادامه داد: تعامل با دستگاه‌های انتظامی و امدادی نیز در این ایام تقویت شد، به‌طوری‌که ۳۲ مورد همکاری عملیاتی با پلیس‌های تخصصی و ۲۶ مورد نشست و هماهنگی با نهادهای امدادی از جمله هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی انجام شد.

کردان با تأکید بر اهمیت صیانت از بافت‌های تاریخی خاطرنشان کرد: حفاظت شبانه‌روزی از آثار و پایش مستمر مناطق تاریخی در دستور کار قرار داشت تا از هرگونه تخلف و آسیب به میراث‌فرهنگی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: با اقدامات انجام‌شده، امنیت بناهای تاریخی و حضور گردشگران در این اماکن به‌خوبی تأمین شد و نوروزی ایمن در حوزه میراث‌فرهنگی استان رقم خورد.