  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

ثبت بیش از ۱۹ میلیون تردد در گلستان

گرگان-معاون عمرانی استاندار گلستان از ثبت بیش از ۱۹ میلیون تردد در استان خبر داد و گفت: با ایجاد ظرفیت اسکان برای حدود ۶۰ هزار نفر، گلستان آماده ارائه خدمات به مسافران است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر گلستان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فعالیت ستاد خدمات سفر امسال زودتر از سنوات گذشته آغاز شد و با توجه به شرایط موجود، از ۹ اسفندماه به‌صورت مستمر و با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی ادامه یافت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای اسکان مسافران افزود: در مجموع امکان اسکان حدود ۶۰ هزار نفر در استان فراهم شده که شامل ۳۶ هزار نفر در مراکز آموزش و پرورش، ۱۴ هزار نفر در تأسیسات گردشگری و حدود ۱۰ هزار نفر در سایر فضاها است.

مهیایی با بیان اینکه از ۹ اسفند تاکنون بیش از ۱۹ میلیون تردد در محورهای استان ثبت شده است، گفت: از ۲۵ اسفند تا ۱۱ فروردین نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تردد به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۵ هزار خودرو در استان حضور دارند که این رقم در برخی روزها به بیش از ۶۰ هزار خودرو نیز رسیده بود و با نزدیک شدن به پایان تعطیلات روند کاهش آن آغاز شده است.

معاون عمرانی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌ها گفت: میزان تلفات جاده‌ای در سال جاری ۱۰ درصد و تلفات درون‌شهری حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.

وی همچنین به تأمین مناسب سوخت، خدمات شهری و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: در این مدت بیش از ۷۷ هزار بارنامه صادر شده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز بیش از ۱۴۰ هزار مسافر را جابجا کرده است.

مهیایی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی گفت: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش قرار دارند و با حضور میدانی مدیران، تلاش شده خدمات‌رسانی مطلوبی به مردم و مسافران ارائه شود.

کد مطلب 6789194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

