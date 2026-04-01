ثبت بیش از ۱۹ میلیون تردد در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر گلستان اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، فعالیت ستاد خدمات سفر امسال زودتر از سنوات گذشته آغاز شد و با توجه به شرایط موجود، از ۹ اسفندماه بهصورت مستمر و با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی ادامه یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده برای اسکان مسافران افزود: در مجموع امکان اسکان حدود ۶۰ هزار نفر در استان فراهم شده که شامل ۳۶ هزار نفر در مراکز آموزش و پرورش، ۱۴ هزار نفر در تأسیسات گردشگری و حدود ۱۰ هزار نفر در سایر فضاها است.
مهیایی با بیان اینکه از ۹ اسفند تاکنون بیش از ۱۹ میلیون تردد در محورهای استان ثبت شده است، گفت: از ۲۵ اسفند تا ۱۱ فروردین نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تردد به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۵ هزار خودرو در استان حضور دارند که این رقم در برخی روزها به بیش از ۶۰ هزار خودرو نیز رسیده بود و با نزدیک شدن به پایان تعطیلات روند کاهش آن آغاز شده است.
معاون عمرانی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی راهها گفت: میزان تلفات جادهای در سال جاری ۱۰ درصد و تلفات درونشهری حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.
وی همچنین به تأمین مناسب سوخت، خدمات شهری و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: در این مدت بیش از ۷۷ هزار بارنامه صادر شده و ناوگان حملونقل عمومی نیز بیش از ۱۴۰ هزار مسافر را جابجا کرده است.
مهیایی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی گفت: تمامی دستگاههای خدماترسان در آمادهباش قرار دارند و با حضور میدانی مدیران، تلاش شده خدماترسانی مطلوبی به مردم و مسافران ارائه شود.
