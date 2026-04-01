۱۱۱ هزار نفرشب اقامت در استان سمنان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی سمنان اشاره به آخرین آمار اقامت نوروزی در استان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح نوروزی تا صبح روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱۱ هزار نفرشب اقامت در انواع مراکز اقامتی استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: که از این میزان، ۳۲ هزار نفرشب مربوط به اقامتگاههای رسمی دارای مجوز از ادارهکل میراثفرهنگی است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت مدیریت اسکان در شرایط ویژه کشور گفت: با وجود شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از آن، استان سمنان توانسته با تکیه بر ظرفیتهای گسترده اقامتی، زیرساختهای مناسب و آمادگی کامل فعالان حوزه گردشگری، به یکی از مقاصد امن و قابل اعتماد برای اسکان هموطنان تبدیل شود.
طاهریان بیان کرد: بررسی این آمار نشان میدهد که استان سمنان علیرغم شرایط جنگ رمضان، همچنان جایگاه خود را بهعنوان یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور حفظ کرده و روند استقبال از اقامت در این استان رو به افزایش است.
طاهریان با اشاره به شرایط خاص نوروز امسال تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از اقامتهای ثبتشده مربوط به اسکان هموطنان، بهویژه از استانهایی است که درگیر شرایط جنگی بودهاند و سمنان تلاش کرده با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اقامتی اعم از هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی و سایر مراکز، زمینه میزبانی شایسته از این عزیزان را فراهم کند.
وی از تداوم برنامههای نظارتی و حمایتی در حوزه اقامت خبر داد و گفت: همزمان با افزایش سفرها، نظارت بر کیفیت خدمات اقامتی و توزیع متوازن اسکان در سطح استان با جدیت در حال انجام است تا مسافران تجربهای ایمن و مطلوب از اقامت در سمنان داشته باشند.
