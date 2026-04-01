به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون ۶ میلیون و ۵۲ هزار و ۲۵۶ نفر با پیوستن به پویش جان‌فدا برای دفاع از ایران اعلام آمادگی کردند.

در روزهایی که دشمنان این سرزمین، بار دیگر زبان تهدید و تعرض را علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی گشوده‌اند، موجی از غیرت، همبستگی و آمادگی در میان مردم شکل گرفته است. پویش مردمی «جان‌فدا» به عنوان جلوه‌ای از این بیداری ملی، آغاز به کار کرده تا نشان دهد ملت ایران، همچون همیشه، در بزنگاه‌های تاریخی آماده ایستادگی و دفاع است؛ این پویش، نه صرفاً یک فراخوان، بلکه تجلی روحیه‌ای است که ریشه در تاریخ، فرهنگ و ایمان این سرزمین دارد؛ روحیه‌ای که در برابر هر تهدیدی، به جای عقب‌نشینی، قد می‌کشد و پاسخ را با ایستادگی می‌دهد. «جان‌فدا» صدای رسای مردمی است که اعلام می‌کنند امنیت و عزت ایران، خط قرمز آنان است و در دفاع از آن، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

پویش «جان‌فدا» بار دیگر این پیام روشن را مخابره می‌کند که ایران، سرزمین مردمانی است که در برابر زیاده‌خواهی و استکبار، نه‌تنها تسلیم نمی‌شوند، بلکه با اراده‌ای استوار، آماده دفاع از هر وجب خاک خود هستند.

شایان ذکر است، براساس اعلامِ برگزارکنندگانِ این پویش، داوطلبان می‌توانند برای پیوستن به این پویش، عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ ارسال کرده یا از طریق نشانی اینترنتی janfada.net ثبت‌نام کنند.