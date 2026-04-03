محمدی: مشارکت در پویش جانفدا بیانگر آمادگی مردم برای دفاع از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای نماز جمعه دهگلان با اشاره به آیات قرآن کریم، دفاع و جهاد از وطن را یک تکلیف شرعی و از الزامات دینی دانست و افزود: همه ملت ایران به این اصل اعتقاد دارند و همواره در مسیر پاسداری از کشور و ارزشهای اسلامی ایستادهاند.
وی با یادآوری ثبتنام نزدیک به ۸ میلیون نفر در پویش ملی «جانفدا» اظهار کرد: این مردم با اعتقاد و مسئولیتپذیری در این پویش ثبتنام کردهاند و نشان دادند که ملت ایران همچنان پیروز جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان است.
امام جمعه دهگلان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تصریح کرد: رزمندگان اسلام با جان و دل از این تنگه محافظت میکنند و اکنون ما با مدیریت صحیح این نقطه حساس، به حق خود دست پیدا خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی از طریق جنگ رسانهای، فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی تلاش کردهاند به کشور ضربه بزنند، افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی، انسجام داخلی و حمایت مردم توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند.
ماموستا محمدی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقهای خاطرنشان کرد: نقش ایران در حوزه انرژی و موقعیت راهبردی تنگه هرمز موجب شده است که دشمنان تلاش کنند با اعمال فشار، این نقش حیاتی را تضعیف کنند.
وی در پایان تأکید کرد: ثبتنام ۸ میلیون نفر در پویش جانفدا، همان لشکر ۲۰ میلیونی دفاع از ایران است که پیام قدرت، اتحاد و آمادگی ملت برای دفاع از کشور را به جهانیان مخابره میکند.
