به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده بزرگ پارک علم و فناوری استان سمنان، جامعه علمی، شرکت های دانش بنیان و فناوران استان سمنان طی بیانیه‌ای حملات دشمن مستکبر به مراکز دانشگاهی و علمی را محکوم کردند.

متن بیانیه به این شرح است:

پارک علم و فناوری استان سمنان تعرض به مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور را اقدامی نابخردانه، غیرانسانی و در تضاد آشکار با اصول بدیهی اخلاق و دانش می‌داند و آن را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

حمله به زیرساخت‌های علمی، تعرض به امنیت پژوهشگران و اخلال در مسیر تولید علم، نه تنها تهدیدی علیه پیشرفت و توسعه کشور است، بلکه توهینی آشکار به جامعه علمی و تلاش‌های شبانه‌روزی نخبگان این سرزمین به شمار می‌رود.

پارک علم و فناوری استان سمنان اعلام می‌کند که چنین اقدامات سخیف و مخرب، خللی در اراده جمعی جامعه علم و فناوری ایران ایجاد نخواهد کرد. ما با تمام توان در کنار پژوهشگران، نخبگان، شرکت‌های فناور و مجموعه‌های علمی کشور ایستاده‌ایم و مسیر رشد، نوآوری و توسعه را با قدرت ادامه خواهیم داد.

تضمین امنیت مراکز علمی و حفاظت از جریان آزاد علم، وظیفه‌ای ملی و غیرقابل اغماض است و پارک علم و فناوری استان سمنان بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه تهدید علیه این سرمایه‌های راهبردی تأکید می‌نماید.