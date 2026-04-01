به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری آخرین اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را قرائت مرد.

متن اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موج هشتاد و نهم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز «یا موسی کلیم الله» با بیش از ۱۰۰ موشک و پهپاد و ۲۰۰ راکت، در بخش‌های گسترده‌ای از منطقه غرب آسیا، و از شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی، به‌صورت هماهنگ و هم‌افزا، و با تفکیک محور نیروهای مسلح ایران، و هر یک از گروه‌های مقاومت، علیه دشمنان آمریکایی - صهیونیستی اجرا شد، و اهداف از پیش تعیین‌شده را زیر ضربه و انهدام قرار داد.

موج ۸۹ عملیات وعده‌صادق۴ که به‌صورت ترکیبی اجرا شد، در ابتدا نقاطی را در ایلات، تل‌آویو و بنی‌براک مورد هجمه موشکی و پهپادی قرار داد و در ادامه عملیات، محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش آمریکا در بحرین، مورد اصابت قرار گرفت و حدود ۸۰ نفر زیر ضربه قرار گرفتند که تعداد قابل‌توجهی از آنها کشته و مجروح شدند.

همزمان، گروه بالگردی ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه العدیری، مورد هجوم موشک‌های بالستیک سپاه قرار گرفت، که یک فروند بالگرد منهدم، و به سایر بالگردها آسیب جدی وارد گردید.

نیروی دریایی سپاه در ۵ عملیات گسترده و پردامنه، با ترکیب موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی، اهداف برجسته نظامی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی در منطقه را منهدم ساختند.

در نخستین هدف تهاجمی این نیرو، ۲ رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه، و مستقر بر یک سازه دریایی در آب‌ها و جزایر امارات، با دقت بالا منهدم گردیدند.

یک نفتکش متعلق به رژیم نامشروع صهیونیستی، با نام «آکوا یک» در منطقه میانی خلیج فارس، در رزم موشکی دلاورمردان دریایی سپاه پاسداران نیز، مورد هدف دقیق قرار گرفت و در حال سوختن است.

از سحرگاه امروز، چندین فوج پهپاد انهدامی به‌سمت ناوگروه مستاصل آبراهام لینکلن، در شمال اقیانوس هند شلیک شدند، که با توجه به مستندات و تصاویر ماهواره‌ای، این ناوگروه از مکان قبلی فرار، و به عمق اقیانوس هند عقب‌نشینی کرده است.

شایان ذکر است طی اخبار دقیق اطلاعاتی، بر اثر تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه، به محل تجمع مخفی افسران آمریکایی در امارات، ۳۷ نفر به‌طور قطعی کشته، و تعداد زیادی نیز مجروح و به بیمارستان‌های شهر منتقل شده‌اند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز، «محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا» مستقر در فرودگاه بن‌گوریون و سایت راداری کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی، و سایت‌های جنگ‌الکترونیک مستقر در امارات را، با پهپادهای هجومی، مورد هجوم حملات خود قرار داد.

تهاجم قدرتمندانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و همزمان، حملات شجاعانه و موثر گروه‌های مقاومت، با بهره‌گیری از موشک‌ها و پهپادهای هجومی پرقدرت و نقطه‌زن، باعث گردیده است، تجمع نیروهای آمریکایی و صهیونیستی را با دقت، هدف قرار داده و به هلاکت برسانند.

و ما انصر الا من عندالله العزیز الحکیم