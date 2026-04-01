به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده عصر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز درمان بستر امام علی(ع) اندیمشک اظهار کرد: حملات اخیر، خسارات گستردهای به زیرساختهای درمانی استان وارد کرده است اما این اقدامات خصمانه دشمن هرگز مانعی در برابر ایستادگی و تلاش مضاعف برای خدمترسانی به مردم نبوده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی ما در این شرایط، اطمینان از عدم وقفه در ارائه خدمات درمانی به شهروندان است، افزود: راهاندازی بیمارستان موقت، گامی مهم در جهت حفظ پایداری سلامت جامعه است.
موالیزاده در پایان، بر عزم جدی مسئولان برای حفظ و تداوم خدمات درمانی در منطقه تاکید کرد و گفت: این اقدام، بازتابی از تعهد نظام به تأمین سلامت مردم، حتی در شرایط بحرانی است.
