۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

اظهارات جدید ترامپ برای ایجاد شکاف سیاسی در ایران

اظهارات جدید ترامپ برای ایجاد شکاف سیاسی در ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر برای ایجاد شکاف بین مسئولان کشور، مدعی مذاکره با رئیس جمهوری ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که پیشتر مدعی مذاکره با دیگر مقامات ایران شده بود در شبکه تروث سوشال نوشت: رئیس‌جمهور جدید حکومت ایران که بسیار کمتر رادیکال و بسیار باهوش‌تر از پیشینیانش است، به‌تازگی از آمریکا درخواست آتش‌بس کرده است.

وی که دنبال ایجاد شکاف بین آحاد مردم و جریان های سیاسی حاکم بر کشور است، در این پیام مدعی شد که جمهوری اسلامی خواستار برقراری آتش‌بس شده و افزود: آمریکا این درخواست را زمانی بررسی خواهد کرد که تنگه هرمز باز باشد.

این اظهارات ترامپ به نوعی اظهار عجز و استیصال نیز محسوب می شود، زیرا زمانی تسلیم کامل ایران را شرط آتش بس اعلام می کرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

کد مطلب 6789208

    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      آمریکا سمت کشوری که سلاح هسته‌ای نداشته باشه حمله میکنه باید ساخت انبوه سلاح هسته ایو شروع کنیم
      • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        شوروی هم سلاح اتمی داشت منتها با جنگ سرد آمریکا نابود شد درضمن سلاح اتمی حرام شرعیست
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      توجه توجه توحه این شغال کله زرد سلامت روانی و روحی ندارد در نتیجه مطلقا قابل اعتماد نیست
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل خدایا هر ظالمی را نیست ونابود کن
    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خفه شو سگ هار کثیف دنیا را به هم ریخته ای

