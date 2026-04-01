۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

ادعای فرانسه درباره مشارکت نکردن در جنگ علیه ایران

رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد که کشورش در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشارکت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ادعا کرد که پاریس در جریان تهاجم نظامی واشنگتن و تل آویو علیه ایران، نه مشورت داده و نه مشارکت دارد.

ماکرون در مصاحبه‌ای با شبکه ژاپنی ان‌اچ‌کی گفت که فرانسه از زمان آغاز این درگیری موضعی ثابت داشته است.

وی گفت: کاملاً درست است که فرانسه نه مشورت داده و نه مشارکت دارد.

اظهارات ماکرون پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرانسه را به دلیل تصمیم این کشور برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای حامل تجهیزات نظامی مرتبط با جنگ، مورد انتقاد قرار داد و پاریس را بسیار غیرهمکار توصیف کرد.

ماکرون مدعی رویکرد ثابت دیپلماتیک فرانسه درباره تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      کل اروپا همراه آمریکاییا هستن اینکه فرانسه میگه من کمکی به آمریکا نمیکنم کاملا کذب و دروغه
    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      کشورهای اروپایی ناچار به انتخاب راه حل عاقلانه شده‌اند. اگر اروپایی‌ها ذره‌ای در این جنگ مشارکت می‌کردند، پایتخت‌هایشان را به دوران قرون وسطایی برمی‌گرداندیم و مردم‌شان مجبور به خوردن یکدیگر میشدند.

