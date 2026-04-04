  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

روایت «سی‌جی‌تی‌ان» از نقض قوانین بین‌المللی در حمله متجاوزان به ایران

«سی‌جی‌تی‌ان» اعلام کرد: حملات نظامی بدون مجوز شورای امنیت و در شرایطی که مسیرهای دیپلماتیک همچنان فعال بودند، بی‌ اعتنایی به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد و نقض قوانین بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سی جی تی ان» امروز شنبه در گزارشی تأکید کرد که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران به مثابه نقض آشکار قواعد حقوق بین‌ الملل به شمار می آید.

در گزارش این رسانه چینی در این ارتباط آمده است: حملات نظامی (محور آمریکایی- صهیونیستی) بدون مجوز شورای امنیت و در شرایطی که مسیرهای دیپلماتیک همچنان فعال بودند، نشان‌ دهنده بی‌ اعتنایی به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد و نقض قوانین بین المللی است.

«سی جی تی ان» در این گزارش می افزاید: توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، نه‌ تنها مشروعیت ندارد، بلکه به تضعیف نظم حقوقی بین‌ الملل منجر می‌ شود و می‌ تواند رویه‌ ای خطرناک در روابط بی ن‌الملل ایجاد کند.

در ادامه این گزارش، اضافه شده است: حملات به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌ های عمومی، علاوه بر خسارت های گسترده، نگرانی‌ های جدی درباره رعایت اصول حقوق بشردوستانه بین‌ المللی ایجاد کرده است. همچنین، واکنش‌ های متفاوت به بحران‌ های مشابه، اعتماد جهانی به قوانین و نهادهای بین‌المللی را تضعیف کرده و اعتبار این سازوکارها را زیر سؤال برده است. چین از چندجانبه‌ گرایی حمایت کرده و خواستار پایان درگیری‌ ها، بازگشت به مسیر رایزنی و احترام به قوانین بین‌المللی شده است.

این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، بر خلاف تمامی معیارهای منشور ملل متحد از سوی شیاطین آمریکایی- صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خدالعنت کنه ورسوا کنه وحساب ادمهای رو برسه که ظلم می کنند در حق دیگران و دوست ندارند پیشرفت یک کشور رو ببینند خدا حسابشون رو برسه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها