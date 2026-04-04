به گزارش خبرگزاری مهر، «سی جی تی ان» امروز شنبه در گزارشی تأکید کرد که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران به مثابه نقض آشکار قواعد حقوق بین‌ الملل به شمار می آید.

در گزارش این رسانه چینی در این ارتباط آمده است: حملات نظامی (محور آمریکایی- صهیونیستی) بدون مجوز شورای امنیت و در شرایطی که مسیرهای دیپلماتیک همچنان فعال بودند، نشان‌ دهنده بی‌ اعتنایی به اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد و نقض قوانین بین المللی است.

«سی جی تی ان» در این گزارش می افزاید: توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، نه‌ تنها مشروعیت ندارد، بلکه به تضعیف نظم حقوقی بین‌ الملل منجر می‌ شود و می‌ تواند رویه‌ ای خطرناک در روابط بی ن‌الملل ایجاد کند.

در ادامه این گزارش، اضافه شده است: حملات به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌ های عمومی، علاوه بر خسارت های گسترده، نگرانی‌ های جدی درباره رعایت اصول حقوق بشردوستانه بین‌ المللی ایجاد کرده است. همچنین، واکنش‌ های متفاوت به بحران‌ های مشابه، اعتماد جهانی به قوانین و نهادهای بین‌المللی را تضعیف کرده و اعتبار این سازوکارها را زیر سؤال برده است. چین از چندجانبه‌ گرایی حمایت کرده و خواستار پایان درگیری‌ ها، بازگشت به مسیر رایزنی و احترام به قوانین بین‌المللی شده است.

این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، بر خلاف تمامی معیارهای منشور ملل متحد از سوی شیاطین آمریکایی- صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفت.