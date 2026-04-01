۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: شگفتانه‌های جدید برای دشمنان در راه است

بوشهر- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رد هرگونه مذاکره با دشمن، از آمادگی کشور برای ادامه تقابل با دشمن و ارائه «شگفتانه‌های جدید» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در تجمع مردمی در میدان امام خمینی بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه، این حضور را نشانه‌ای از هوشیاری و استقامت ملی دانست و اظهار کرد: این اقدام، پیام روشنی به دشمنان ارسال کرده است.

وی با رد برخی شایعات درباره وجود تمایل به مذاکره در داخل کشور، تصریح کرد: میان مسئولان درباره نحوه برخورد با دشمن، اجماع کامل وجود دارد و سیاست اصلی، ادامه فشار تا عقب‌نشینی کامل طرف مقابل است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی همچنین هرگونه مذاکره با دشمنان تروریست آمریکایی و رژیم صهیونیستی را مردود دانست.

رضایی با بیان اینکه شدت حملات کاهش نیافته است، افزود: حملات امروز از بزرگ‌ترین عملیات‌ها بوده و دشمن نیز به آن اذعان دارد. دشمن باید منتظر شگفتانه‌های دیگری در روزهای آینده باشد. ایران برای یک تقابل بلندمدت آماده است.

وی با بیان اینکه دشمن مستاصل شده، در باتلاق فرو رفته و امروز برای آتش بس التماس می‌کند ادامه داد: دشمن به سختی شکست خورده و در آستانه یک افتضاح تاریخی و بزرگ است.

    نظرات

    • IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      یکی از شگفتانه کاش سلاح هسته ای باشه.تا جنگی بری ایران نباشه دیگه.اگه ما بمب داشتیم جنگ الان هیچوقت نداشتیم

