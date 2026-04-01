به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در تجمع مردمی در میدان امام خمینی بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه، این حضور را نشانه‌ای از هوشیاری و استقامت ملی دانست و اظهار کرد: این اقدام، پیام روشنی به دشمنان ارسال کرده است.

وی با رد برخی شایعات درباره وجود تمایل به مذاکره در داخل کشور، تصریح کرد: میان مسئولان درباره نحوه برخورد با دشمن، اجماع کامل وجود دارد و سیاست اصلی، ادامه فشار تا عقب‌نشینی کامل طرف مقابل است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی همچنین هرگونه مذاکره با دشمنان تروریست آمریکایی و رژیم صهیونیستی را مردود دانست.

رضایی با بیان اینکه شدت حملات کاهش نیافته است، افزود: حملات امروز از بزرگ‌ترین عملیات‌ها بوده و دشمن نیز به آن اذعان دارد. دشمن باید منتظر شگفتانه‌های دیگری در روزهای آینده باشد. ایران برای یک تقابل بلندمدت آماده است.

وی با بیان اینکه دشمن مستاصل شده، در باتلاق فرو رفته و امروز برای آتش بس التماس می‌کند ادامه داد: دشمن به سختی شکست خورده و در آستانه یک افتضاح تاریخی و بزرگ است.