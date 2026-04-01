کمال خرازی در حمله دشمن مجروح شد؛ همسر رئیس شورای روابط خارجه شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بمباران امروز تهران منزل مسکونی کمال خرازی مورد تهاجم هواپیماهای آمریکا-اسراییل قرار گرفت. در این بمباران همسر ایشان به درجه رفیع شهادت رسید.

خرازی بشدت مجروح و در بیمارستان بستری شده است.