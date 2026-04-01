  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

کمال خرازی در حمله دشمن مجروح شد؛ همسر رئیس شورای روابط خارجه شهید شد

کمال خرازی در حمله دشمن مجروح شد؛ همسر رئیس شورای روابط خارجه شهید شد

در بمباران امروز تهران منزل مسکونی کمال خرازی مورد تهاجم هواپیماهای آمریکا-اسراییل قرار گرفت. در این بمباران همسر ایشان به درجه رفیع شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بمباران امروز تهران منزل مسکونی کمال خرازی مورد تهاجم هواپیماهای آمریکا-اسراییل قرار گرفت. در این بمباران همسر ایشان به درجه رفیع شهادت رسید.

خرازی بشدت مجروح و در بیمارستان بستری شده است.

کد مطلب 6789285
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      35 61
      پاسخ
      خداوتد همسر گرامی شان را بیامرزد و خودشان به زودی و به کوری چشم دشمنان سلامت باشند
      • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
        0 0
        عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 4
      پاسخ
      خداوند لعنت کند ترور کنند گان رو به اهدافشون نرسند ترور کردن کار ادمهای درست نیست
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 6
      پاسخ
      مقامات بیشتر از این مراقب خودشان باشند
    • غلامرضا IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 3
      پاسخ
      جناب دکتر خرازی از صادقین بودند خدا کند بحق اولیا واوصیا و لطف خداوند ایشان سلامت دوباره را باز یابند الهی یا رحمان
    • داود IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 3
      پاسخ
      خداوند همسر ایشان را هم همچون شهدای عالی مقام دیگر قرین الطاف بیکران خویش قرار دهد ، اما مذاکره یا در بند مذاکره افتادن و اشخاص مهمی همچون ایشان را در معرض خطر قرار دادن اشتباه راهبردی است دشمن کافر دو بار در عین مذاکره عزیزترین انسانه و فرماندهان بزرگ و در راس همه آنها رهبر عزیزمان را از ما گرفت و حالا در گیر مذاکره سوم افتادن یعنی خطای فاحش ، که دنیا بر ما خواهد خندید نفس‌های آخر دشمن است و باید مجال ندهیم و کار صهیونیست‌ها را یکسره کنیم به فضل خدا
    • حسین مامطیر۲۴ IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      6 3
      پاسخ
      تسلیت به خانواده شهید و آزروی سلامتی برای آقای دکتر خرازی.
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      1 3
      پاسخ
      این اسراییل جنایتکار نتانیاهو جانی هر کشوری حمله میکنه ترور فرمانده ها و کشتن مردم نسل کشی اونم قصدن کارشه ،لبنان فلسطین ایران نمونه هاش . الانم که ترور مقامات وسران ایرانم اضافه کرده !!!.ایکااااااااش نیروهای مسلح چنان بزنن تودهنش دراین باره چنان بلائی بسرش بیارن که بنشینه سر جاش و دیگه از این غلطا نکنه.وحق همه رو ازش بگیرن تا دیگه نکنن این یزیدیان

