به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار چهارشنبه‌شب در اجتماع پرشور مردمی در نوشهر، با اشاره به عظمت حضور مردم و فضای حماسی شکل‌گرفته، اظهار کرد: این حضور گسترده و آگاهانه، نشان‌دهنده بیداری عمومی و درک شرایطی است که مسئولیتی تازه و رسالتی جدید را بر دوش جامعه قرار داده است.

وی با بیان اینکه در هر مقطع بیداری، یک بعثت و مأموریت جدید شکل می‌گیرد، افزود: امروز این رسالت تنها محدود به حوزه ملی نیست، بلکه ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده و ملت ایران در برابر تحولات جهانی دارای نقش و تکلیف مشخصی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: در آن مقطع، برخی این تحلیل‌ها را غیرواقعی یا دور از ذهن می‌دانستند، اما گذر زمان نشان داد که نشانه‌های تحقق آن‌ها به‌تدریج در حال ظهور است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار ادامه داد: از جمله این پیش‌بینی‌ها، تغییر در نظم جهانی و شکل‌گیری آرایش جدیدی از قدرت در عرصه بین‌الملل بود؛ موضوعی که به گفته وی، نشانه‌های آن پیش از تحولات اخیر منطقه‌ای نیز مطرح شده بود.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای از جمله وقایع مرتبط با غزه، اظهار کرد: این رخدادها موجب شده تا بسیاری از معادلات پیشین دچار تغییر شود و فضای جدیدی در عرصه بین‌المللی شکل بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یکی از نشانه‌های این تغییر را افول جایگاه برخی قدرت‌های جهانی دانست و گفت: روندهای اخیر بیانگر کاهش نفوذ برخی کشورها در عرصه بین‌المللی و افزایش چالش‌ها برای آن‌هاست؛ موضوعی که در رفتار و مواضع کشورهای مختلف نیز قابل مشاهده است.

تغییر در موازنه های اقتصادی جهان

وی همچنین به تغییر در موازنه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: بر اساس این تحلیل، مرکز ثقل اقتصاد جهانی در حال جابه‌جایی از غرب به سمت سایر مناطق، به‌ویژه شرق، است و این مسئله تأثیرات گسترده‌ای بر آینده اقتصاد جهان خواهد داشت.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به برخی تحولات راهبردی در منطقه، بیان کرد: رخدادهای مرتبط با مسیرهای حیاتی اقتصادی و انرژی، از جمله تنگه‌های مهم، در دوره اخیر تأثیر قابل توجهی بر معادلات جهانی گذاشته و موجب حساسیت بیشتر قدرت‌های جهانی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفاهیم تاریخی و فرهنگی، تصریح کرد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که برخی رویدادها نه‌تنها موجب توقف یک جریان نمی‌شود، بلکه به گسترش و تقویت آن در سطح گسترده‌تر منجر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: این مفاهیم امروز نیز در قالب حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف جهان، از جمله در برخی کشورهای اروپایی و سایر مناطق، قابل مشاهده است و بیانگر تأثیرگذاری اندیشه‌های دینی و فرهنگی در سطح بین‌المللی است.

وی با تأکید بر اهمیت مبانی دینی در این تحولات گفت: بسیاری از این حرکت‌ها ریشه در آموزه‌های دینی داشته و در چارچوب مفاهیم قرآنی قابل تحلیل است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار در ادامه با تأکید بر نقش مردم در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: امروز هر فرد می‌تواند در تبیین و روایت این تحولات نقش‌آفرین باشد و این مسئولیت در محیط‌های مختلف از جمله مدارس، محافل، مساجد و جمع‌های خانوادگی قابل تحقق است.

وی این وضعیت را «نبردی سرنوشت‌ساز» توصیف کرد و افزود: در چنین شرایطی، روایت صحیح رویدادها و انتقال دقیق مفاهیم، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان بر ضرورت استمرار این مسیر تأکید کرد و گفت: حفظ آگاهی، انسجام و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی، می‌تواند نقش مهمی در مواجهه با تحولات آینده ایفا کند.