به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار عصر یکشنبه در نشست ویژه مبلغان استان مازندران با اشاره به تحولات پرشتاب فضای اجتماعی و رسانهای اظهار کرد: جامعه امروز برای تصمیمگیری نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح و روایتهای دقیق از واقعیتهای پیرامونی است و هرگونه ضعف در این زمینه میتواند زمینهساز تأثیرپذیری از روایتهای نادرست شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر «جنگ روایتها» است، افزود: در دنیای امروز، قدرت تنها در اختیار کسانی نیست که امکانات بیشتری دارند، بلکه هر جریان و مجموعهای که بتواند روایت خود را از حوادث و رخدادها در افکار عمومی تثبیت کند، دست برتر را خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: اگر واقعیتها به درستی برای مردم تبیین نشود، مخاطبان ناچار خواهند بود روایتهای دیگران را بشنوند و این موضوع میتواند بر نگرشها، تصمیمها و رفتارهای اجتماعی اثرگذار باشد.
بانوان؛ پیشگامان تبیین و انتقال ارزشهای دینی
شریفتبار با اشاره به جایگاه زنان در عرصه تبلیغ و ترویج معارف اسلامی گفت: زنان از آغاز تاریخ اسلام تاکنون در کنار مردان در شکلدهی به تحولات فرهنگی، اجتماعی و دینی نقشآفرینی کردهاند و در تربیت نسلها و انتقال ارزشهای الهی سهمی ماندگار داشتهاند.
وی افزود: گرچه در برخی دورههای تاریخی نقش زنان کمتر دیده شده است، اما آموزههای اسلامی همواره بر حضور مؤثر آنان در عرصههای مختلف تأکید داشته و انبیای الهی نیز در اصلاح نگاههای نادرست نسبت به جایگاه زن تلاش کردهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت تقویت فعالیتهای میدانی و مردمی در مناسبتهای مذهبی خاطرنشان کرد: برخی رخدادها و حوادث برای یک ملت سرنوشتساز هستند و باید در کوتاهترین زمان ممکن و با روایتی دقیق و مستند برای جامعه تبیین شوند.
وی ادامه داد: امروز فعالان فرهنگی و مبلغان دینی وظیفه دارند مجاهدتها، فداکاریها و دستاوردهای جامعه اسلامی را بهدرستی روایت کنند؛ همان نقشی که حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا در انتقال پیام نهضت حسینی ایفا کرد.
شریفتبار با اشاره به نقش زنان بزرگ تاریخ اسلام در ترویج دین گفت: حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) نمونههای برجستهای از زنانی هستند که در حفظ و گسترش فرهنگ اسلامی نقشآفرینی کردهاند و الگوی ارزشمندی برای بانوان مسلمان به شمار میروند.
وی تأکید کرد: زنان مسلمان در طول تاریخ با الهام از آموزههای قرآن کریم در عرصههای علمی، فرهنگی و تبلیغی حضور مؤثری داشتهاند و بخشی از پیشرفت و ماندگاری فرهنگ اسلامی مرهون همین تلاشها است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ظرفیتهای رسانهای و فناوریهای نوین اظهار کرد: مبلغان امروز باید علاوه بر شیوههای سنتی، از ابزارهای جدید ارتباطی برای روایتگری استفاده کنند؛ زیرا بخش مهمی از جنگ روایتها در فضای رسانهای و مجازی جریان دارد.
وی با اشاره به ضرورت ثبت و انتقال روایتهای مرتبط با مجاهدتها و ایثارگریها افزود: هر حادثه و هر فداکاری میتواند دهها و صدها روایت اثرگذار برای نسلهای آینده به همراه داشته باشد و این روایتها نقش مهمی در خنثیسازی عملیات روانی دشمنان ایفا میکنند.
شریفتبار در پایان، گفتمانسازی هویت مطلوب زن مسلمان را از اولویتهای فرهنگی دانست و گفت: برای تحقق این هدف باید از ظرفیت روایتگری، تولید محتوا و فناوریهای نوین بهره گرفت تا پاسخگوی نیازها و پرسشهای نسل جدید باشیم.
این نشست با همکاری شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی مازندران و معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد.
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