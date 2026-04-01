«وحدت ملی» رمز شکست نهایی استکبار؛ مردم معادلات دشمن را به هم ریختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در اجتماع شب‌های اقتدار به میزبانی شهر گرمسار حضور در تجمعات شبانه را مایه یاس و نا امیدی دشمن دانست و تاکید کرد: این حضور معادلات و نقشه های دشمن را نقش بر آب کرده است.

وی با اشاره به اینکه تجمعات شبانه باعث دلگرمی نیروهای مسلح است، افزود: در این برهه حساس کنونی حضور در این تجمعات یک تکلیف همگانی است.

استاندار سمنان به خالی نکردن میدان و برگزاری پر شور تجمعات تاکید کرد و اظهار داشت: تنها رمز پیروزی نهایی در این جنگ وحدت و انسجام ملی است.

کولیوند به موضوع تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: دولت به این منظور همه تلاش خود را به کار گرفته و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.

وی به موضوع تداوم ضربات کوبنده نیروهای مسلح به سوی مواضع دشمن صهیونیستی و آمریکا و متحدان آن ها اشاره کرد و ادامه داد: تا انتقام جویی و پشیمانی کامل دشمن هیچ مذاکره ای انجام نمی شود.