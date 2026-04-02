اختلال سامانه تیتک رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، با پایداری کامل زیرساختهای فنی، تمامی خدمات الکترونیک استعلام و ثبت فرآوردههای سلامتمحور از سر گرفته شد و مراکز عرضه موظفند فرآیند توزیع را مطابق روال معمول ادامه دهند.
اطلاعات اقلام سهمیهای از جمله شیرخشک که در دوره اضطرار به صورت آزاد تحویل شده، میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه در سامانه ثبت نهایی شود.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو از همکاری داروخانهها، فروشگاههای مجاز و سازمانهای بیمهگر در اجرای دقیق دستورالعملهای دوره اضطرار تقدیر کرد.
بنابر این به گزارش، پایش لحظهای سامانهها برای تضمین پایداری خدمات، کماکان در دستور کار دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو قرار دارد.
