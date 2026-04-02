  1. سلامت
  2. درمان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

اختلال سامانه تیتک رفع شد

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو،اختلال ایجاد شده در وب‌سرویس استعلام شناسه رهگیری، به طور کامل رفع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، با پایداری کامل زیرساخت‌های فنی، تمامی خدمات الکترونیک استعلام و ثبت فرآورده‌های سلامت‌محور از سر گرفته شد و مراکز عرضه موظفند فرآیند توزیع را مطابق روال معمول ادامه دهند.

اطلاعات اقلام سهمیه‌ای از جمله شیرخشک که در دوره اضطرار به صورت آزاد تحویل شده، می‌بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه در سامانه ثبت نهایی شود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از همکاری داروخانه‌ها، فروشگاه‌های مجاز و سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای دقیق دستورالعمل‌های دوره اضطرار تقدیر کرد.

بنابر این به گزارش، پایش لحظه‌ای سامانه‌ها برای تضمین پایداری خدمات، کماکان در دستور کار دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو قرار دارد.

کد مطلب 6789653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها