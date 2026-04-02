۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

پیش بینی وضعیت جوی هرمزگان سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵

پیش بینی وضعیت جوی هرمزگان سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: کماکان وزش بادهای غربی برروی دریا پدیده غالب امروز استان خواهد بود و دریا نسبتا مواج پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: ساعات صبح امروز آسمان صاف و در ساعات بعدازظهر و شب از سمت غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان پیش بینی می‌شود و وقوع رگبار بهاره باران در پاره‌ای نقاط استان به ویژه ارتفاعات دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز همچنان با وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی نسبتا مواج خواهد بود. توصیه می‌شود تردد شناورها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه در بنادر غربی استان اندیشیده شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی تا اوایل هفته آینده نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود.

