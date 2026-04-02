به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد: صبح پنجشنبه یکی از نقاط خارج از محدوده شهری در محدوده غرب قم دو مرتبه مورد اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: گزارشی از خسارات جانی این حمله مخابره نشده است.
