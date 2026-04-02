  1. استانها
  2. قم
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

اصابت پرتابه‌های دشمن به خارج از محدوده شهری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد: صبح پنجشنبه یکی از نقاط خارج از محدوده شهری در محدوده غرب قم دو مرتبه مورد اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: گزارشی از خسارات جانی این حمله مخابره نشده است.

کد مطلب 6789574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها