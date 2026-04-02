پیش بینی سازمان هواشناسی کشور برای امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزرارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور برای روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد؛ امروز مناطقی در استان‌های خراسان های رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، نیمه شرقی کرمان، شمال شرق سمنان، ابرناکی، بارش باران و گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر وقت سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور شده و به تدریج در روز جمعه در شمال غرب، غرب، استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز مرکزی، و بخش‌هایی از زاگرس مرکزی، سبب بارندگی خواهد شد.

این وضعیت در روزهای شنبه و یکشنبه در شمال غرب، غرب، دامنه و ارتفاعات البرز، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل شمالی و استان‌های واقع در شرق و شمال شرق، و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور پیش‌بینی می شود.

دوشنبه گستره بارش در بیشتر مناطق واقع در نیمه شمالی و شرق کشور ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است تا روز شنبه در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

پنج شنبه در شرق و جنوب شرق کشور؛ جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز؛ یکشنبه و دوشنبه در بیشتر مناطق کشور در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می شود که در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

طی دو روز آینده، خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

آب و هوای تهران امروز صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت ها با وزش باد با بیشینه دمای ۱۸ و کمینه دمای ۸ درجه بالای صفر پیش‌بینی می‌شود.