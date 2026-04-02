سرهنگ محمد حسن خلجی در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت: مأموران پلیس راه در این روز با آمادگی کامل در تمامی مناطق پرتردد و حادثه‌خیز استان حضور خواهند داشت و گشت‌های پلیس به طور مستمر بر رفتار رانندگان نظارت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه در روز طبیعت برخورد قاطع و بدون اغماضی با تخلفات حادثه‌ساز و رفتارهای مخاطره‌آمیز صورت می‌گیرد، افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت خطرناک، حرکت مارپیچ و هرگونه رفتاری که جان رانندگان و سایر کاربران جاده را به خطر اندازد، خط قرمز پلیس است و مرتکبان ضمن اعمال قانون، خودرویشان توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان با اشاره به خطرات جابه‌جایی مسافر در خودروهای باری، هشدار داد: رانندگان وسایل نقلیه باربری از جمله کامیون، کامیونت، وانت بار و هر نوع خودروی باری، حق حمل و جابه‌جایی مسافر در اتاق بار را ندارند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده، ضمن توقیف خودرو و اعمال قانون، نسبت به پیاده کردن افراد از قسمت بار اقدام خواهد شد و مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی بر عهده راننده است.

سرهنگ خلجی خطاب به راکبان موتورسیکلت نیز گفت: استفاده از کلاه ایمنی الزامی است و رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود: موتورسواران از شاخه‌زدن، حرکت در پیاده‌رو و عبور از شانه خاکی خودداری کنند.

وی در خصوص تردد خودروهای باری سبک (کامیونت) نیز، گفت: در روز ۱۳ فروردین، کامیونت‌ها تنها مجاز به تردد در آزادراه‌های استان هستند و ورود آنها به سایر راه‌ها و جاده‌های اصلی ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان زنجان در پایان این گفتگو به رانندگان توصیه کرد: از توقف در حاشیه راه‌ها و شانه خاکی جاده‌ها جدا خودداری کنید، زیرا این کار نه تنها باعث بروز تصادف زنجیره‌ای و مسدود شدن راه می‌شود، بلکه ایمنی همه کاربران را به خطر می‌اندازد. همچنین از رانندگان خواست با پرهیز از عجله و سبقت غیرمجاز و رعایت فاصله طولی ایمن، سفری بی‌حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.

سرهنگ خلجی با آرزوی سفری خوش و ایمن برای همه هموطنان، تأکید کرد: پلیس راه استان زنجان با تمام توان و تجهیزات در روز طبیعت در خدمت مردم خواهد بود. از شهروندان درخواست می‌شود ضمن همکاری با مأموران پلیس، در صورت مشاهده هرگونه تخلف حادثه‌ساز، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا ۱۴۱ (مرکز مدیریت راه‌ها) اطلاع دهند. -