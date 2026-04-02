مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر امیرآباد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبی نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن بازدید از بندر امیرآباد، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامات و پروژه‌های این بندر قرار گرفت.

در این بازدید محمد علی موسی پور گرجی مدیر کل بندر امیرآباد، گزارشی از عملکرد یک ساله بندر و اقدامات لازم به منظور تسریع در روند تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی را تشریح کرد.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به وضعیت کنونی کشور و تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونی به خاک کشور عزیزمان، با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری بیش از پیش همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع در ارائه خدمات شبانه روزی و تسهیل فرآیند ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم از بندر تاکید کرد.