به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، عصر یکشنبه ۲۸ تیرماه با حضور در بندر شهید باهنر، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، روند تخلیه و بارگیری انواع کالا و ‌فعالیت‌های جاری این بندر قرار گرفت.

در این بازدید، حمیدرضا محمد حسینی تختی، سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهای تدوین‌شده در راستای سیاست‌های ابلاغی سازمان بنادر و دریانوردی برای تداوم خدمات بندری در شرایط متأثر از جنگ رمضان ارائه کرد.

همچنین محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، به همراه جمعی از معاونان وزیر، وزیر راه و شهرسازی را در این بازدید همراهی کردند.