خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، یادداشت مهمان، نعمت‌الله فاضلی، جامعه‌شناس: سیزده‌بدر اختتامیه جشن‌های نوروزی است. ایرانیان از چهارشنبه‌سوری وارد جشن‌های نوروزی می‌شود و مجموعه‌ای از فعالیت‌های آیینی انجام می‌دهند که هر کدام هم معنای مستقلی دارند هم همه آنها در کلیت‌شان بر معانی مشترکی دلالت می‌کنند.

مهم‌ترین معنای کلی و مشترک آنها تمرین ایرانی بودن است. همان‌طور که به‌طور جمعی مردم ایران مسابقه تیم ملی را تماشا می‌کنند و برای پیروزی تیم‌شان، تیم ایران دعا می‌کنند و از گلی که تیم ملی ما می‌زند سراپا شور و شوق می‌شوند و همگی با هم احساس ایرانی بودن می‌کنیم، اجرای آیین‌های نوروزی هم شوق ایرانی بودن را در ما برمی‌انگیزد.

سیزده‌بدر جشن ایرانی بودن ماست. ایرانی که هزاران سال پایدار و ماندگار بوده و خواهد بود. امسال سیزده‌بدر بیش از تمام سال‌های تاریخ ما ایرانی‌ها را بهم گره می‌زند. سبزه گره زدن سیزده نماد گره زدن ما ایرانی‌ها به خاک ایران و سرزمین مادری‌مان هست.

مسال دژخیمان اهریمنی به سرزمین اهورایی با قوی‌ترین و مجهزترین سلاح‌های تاریخ و جهان تجاوز کرده و هجوم آورده‌اند تا به قول خودشان ایران را به عصر حجر برگردانند.

اما پیش از این اهریمن‌های بسیاری با همین هدف به ایران اهورایی تجاوز کرده‌اند و این لوک پیر با تدبیر و خردمندی و قدرت ناکام‌شان گذاشته است. مگر اسکندر و اعراب و مغولان و روس‌ها و انگلیسی‌ها توانستند که اهریمن‌های امروزی بتوانند؟ هرگز.

سیزده‌بدر نه تنها ما را به زمین و طبیعت ایران گره می‌زند، بلکه ما را به تاریخ‌مان و به یکدیگر هم گره می‌زند. تاریخ ما تاریخ گره‌های محکمی است که جان و جهان و جسم تک‌تک ما ایرانی‌ها را محکم‌تر از آنچه دشمنان آمریکایی و اسراییلی تصور کرده‌اند به هم تنیده است.

اهریمنان در این روزها خون‌ها ریخته و خانه‌ها ویران کرده‌اند اما از قضا این جنایات ملت ایران را محکم‌تر و منسجم‌تر و خلل‌ناپذیرتر کرده‌اند.

سیزده‌بدر اختتامیه جشن‌های نوروزی و افتتاحیه زندگی تازه و ورود ما به سال تازه برای ساختن است. از فردای سیزده‌بدر ایرانی‌ها دست به کار تولید و تولد تازه و ساختن جهان تازه و ایران نو می‌شوند. امسال سیزده‌بدر آغازی خواهد بود بر پیروزی بر اهریمن، ساختن ایران و تولد دوباره ملت ایران در جهانی آشوبناک که بی‌رحم‌ترین و پلیدترین‌های تاریخ بشر بر آن حکومت می‌کنند و می‌خواهند با تکیه بر سلاح‌های ویرانگرشان از ملت ایران باج‌خواهی کرده و این ملت را به عصر حجر برگردانند.

ما ایرانی‌ها با فرهنگ‌مان و همین نوروز و سیزده‌بدرهایمان در برابرشان ایستاده و می‌ایستیم و از شرافت و مدنیّت و انسانیّت و ملیّت‌مان دفاع می‌کنیم.

سیزده‌بدر روز بدر کردن نحس‌ها و نحوست از دامان این سرزمین اهورایی است. جهان همان‌طور که در این سی و چند روز مقاومت شرافتمندانه ایرانیان در برابر اهریمنان را دیده است و حیرت‌زده درمانده است، بعد از این هم خواهد دید.

سیزده‌بدرمان را با به در کردن دشمنان‌مان جشن می‌گیریم و نام بلند ملت ایران را بر بلندترین قله‌های شجاعت، شرافت و شکوه انسانی ثبت می‌کنیم. به هم گره می‌شویم و از زمین و زبان و زیبایی‌های ایرانی‌مان دفاع می‌کنیم. امسال سیزده‌بدر ایرانی نماد سربلندی ماست هر چند دل‌هایمان داغدار و چشم‌هایمان خونبار عزیزانی است که به دست اهریمنان روزگار از دست داده‌ایم.