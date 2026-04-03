به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مصادف با ایام نخستین سال و مقارن با بهار طبیعت، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا یک اصله نهال غرس کرد.
رئیس قوه قضاییه پس از غرس این نهال، طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، که همواره بر درختکاری و غرس نهال تاکید داشتند، گفت: حفظ و توسعه منابع طبیعی و فضای سبز همواره یکی از توصیههای رهبر شهید انقلاب بود و این یادگار نیکو و پرارزش از رهبر شهیدمان باقی ماند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: امسال نیز بنا بر فرمایش ولیامرمان، حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، به غرس نهال روی آوردیم و تأکید داریم که این رسم و سنت نیکو در میان همه ایرانیان در طول سال و همه ازمنه، ساری و جاری باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام دیرپای ایرانیان به طبیعت و درختکاری و محیط زیست، اظهار کرد: ایرانیان از دیرباز و در طول اعصار و قرون متمادی در شرایطی که بسیاری از کشورهای امروزی اساساً وجود خارجی نداشتند، تمدنی سبز و طبیعتگرا بنیان نهاده بودند و امتزاج این تمدن با آموزههای اسلام عزیز، بر غنا و تعالی ملت و فرهنگ ایرانی افزود و بنیانهای آن را تحکیم بخشید.
رئیس عدلیه بیان داشت: امروز شاهدیم که رئیس رژیم متجاوز و مستکبر آمریکا که در عوالم و اوهام خود سیر میکند از نابودی ملت ایران و زیرساختهای ما سخن میگوید و مهمل میبافد؛ این شیطانصفت و ساکن جزیره شیاطین باید بداند که ملت و کشور ایران، ریشهدار و تمدندار است و گواه آن بسیار است مانند همین درختان و اشجاری که در سرزمین ما قرنهاست سربرآوردهاند و عمرشان چندین برابرِ عمر کشوری است که رئیس سبکمغزش، حرث و نسل ما را تهدید میکند.
رئیس دستگاه قضا، تصریح کرد: درختکاری و غرس نهال در زمره اعمالی است که آثارش در زیست بشری جاری میشود و پس از عمر دنیوی انسانها نیز برکاتش مستدام است؛ اهتمام ایرانیان به درختکاری که ریشه در متمدن بودن ملت ما دارد، در هر شرایطی استمرار مییابد و نشانهای از امید ما به آینده و فرداهای روشنتر و سبزتر است. ما به یاری خداوند بر طواغیت و مستکبران و متجاوزان پیروز میشویم و ایران را آبادتر میکنیم.
