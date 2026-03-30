به گزارش خبرگزاری مهر ، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر از رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی به خاطر همراهی و تسهیل در عملکرد امدادگران برای عملیات آواربرداری تشکر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

حضرت آیت‌الله جناب آقای اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

باسلام و احترام

در پی حوادث اخیر و شرایط ناشی از تهاجم دشمن صهیونیستی و ضرورت ارائه خدمات فوری و گسترده امدادی به آسیب‌دیدگان، حضور میدانی و مؤثر جناب آقای دکتر ذبیح‌الله خدائیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، در کنار امدادگران جمعیت هلال‌احمر، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی به امر خدمت‌رسانی به مردم شریف کشور بوده است.

حضور فعال ایشان در صحنه عملیات‌های امداد و نجات و بازدید از روند خدمت‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده، در کنار حمایت‌ها و همراهی‌های مؤثر ایشان و معاونان محترم، نقش قابل توجهی در تسهیل فرآیندهای عملیاتی، تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و ارتقای روحیه خدمت در میان نیروهای امدادی ایفا نمود. این رویکرد مسئولانه، بیانگر توجه ویژه به صیانت از حقوق مردم و تسریع در رسیدگی به نیازهای فوری حادثه‌دیدگان است.

بی‌تردید، چنین حضور میدانی و حمایت‌های هدفمند، ضمن افزایش کارآمدی اقدامات امدادی، موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول در شرایط بحران می‌گردد و می‌تواند به عنوان الگویی مؤثر در مدیریت صحنه‌های مشابه مورد توجه قرار گیرد.

بدین‌وسیله، اینجانب به نمایندگی از جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس و قدردانی خود را از اقدامات و همراهی‌های ارزشمند جناب آقای دکتر خدائیان اعلام داشته و از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید مراتب تقدیر این جمعیت به ایشان و همکاران محترمشان ابلاغ گردد.

از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامت و مزید عزت حضرتعالی و سایر خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ایفای مسئولیت‌های خطیر و خدمت به مردم مسئلت دارم.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران