به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، کتابهایی از ماری اندیایه، دنیل کلمن و رنه کارباش به فهرست نهایی جایزه بزرگ بوکر بینالمللی که شامل کتابهای ترجمه شده به انگلیسی میشود، جای گرفتهاند.
ناتاشا براون، نویسنده و رئیس هیئت داوران امسال این جایزه، دیروز سهشنبه با اعلام فهرست نهایی گفت که کتابهای منتخب حاوی «امید، بینش و انسانیتی سوزان» هستند. او افزود: در حالی که در دل این داستانها دلشکستگی، وحشیگری و انزوا نیز جای دارد، اما تأثیر ماندگار آنها انرژیبخش است.
داستانی که در یک تبعیدگاه سخت میگذرد، و داستان زنی در کوههای آلبانی که مانند یک مرد زندگی میکند، از جمله ۶ عنوانی هستند که برای جایزه بینالمللی بوکر امسال، رقابت میکنند.
«کارگردان» نوشته دنیل کلمن ترجمه شده از آلمانی توسط راس بنجامین، در این میان بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این رمان که یکی از ۱۰ کتاب برتر سال ۲۰۲۵ نیویورک تایمز بود، زندگی واقعی فیلمساز جی. دبلیو. پابست و دوران حرفهای زندگی او در هالیوود و همچنین ساخت فیلم در اتریش تحت کنترل نازیها را روایت میکند.
چندین عنوان دیگر نیز با تحسین منتقدان مواجه شدهاند، از جمله «روی زمین آنگونه که در زیر است»، نوشته آنا پائولا مایا، ترجمه شده از پرتغالی توسط پادما ویسواناتان، درباره یک تبعیدگاه که در آن سرپرست بیرحم، زندانیان را شکار میکند و میکشد؛ و «سفرنامه تایوان» نوشته یانگ شوانگ-زی ترجمه شده از زبان ماندارین توسط لین کینگ، درباره یک رماننویس ژاپنی که همراه یک مترجم در دهه ۱۹۳۰ تایوان سفر میکند.
یکی از رمانهای مورد انتظار بهار امسال «جادوگر» نوشته ماری اندیایه است که از فرانسوی توسط جردن استامپ ترجمه شده و به فهرست نهایی راه یافته است. این رمان که حدود ۳۰ سال پیش در فرانسه منتشر شد و قرار است ترجمه آن ۷ آوریل در آمریکا منتشر شود، درباره یک جادوگر معمولی است که سعی میکند هنر جادوگری را به دخترانش بیاموزد.
امیلی ایکین، در نقد این رمان در روزنامه تایمز نوشت کتاب اندیایه «محکم، مسحورکننده و عجیب» است و خاطرنشان کرد که با منطق آشفته یک رویای تبآلود شکل گرفته است.
اندیایه، یکی از رماننویسان بزرگ فرانسه، پیش از این در سال ۲۰۱۳ و زمانی که این جایزه به مجموعه آثار یک نویسنده اهدا میشد، به فهرست نهایی جایزه بینالمللی بوکر راه یافته بود. از سال ۲۰۱۶، این جایزه به یک کتاب ترجمه شده به انگلیسی و منتشر شده در بریتانیا یا ایرلند در ۱۲ ماه گذشته تعلق گرفته است.
این جایزه شامل ۵۰ هزار پوند (حدود ۶۶ هزار دلار) است که نویسنده و مترجم به طور مساوی آن را تقسیم میکنند.
برنده امسال در مراسمی در تیت مدرن لندن در ۱۹ می معرفی خواهد شد تا به برندگان پیشین این جایزه مانند «اسبی وارد بار میشود» اثر دیوید گراسمن، «پروازها» اثر اولگا توکارچوک و «گیاهخوار» اثر هان کانگ ملحق شود.
شش نامزد فهرست نهایی عبارتند از:
«جادوگر» اثر ماری اندیایه؛ ترجمه از فرانسوی توسط جردن استامپ
«شبها در تهران آرام است» اثر شیدا بازیار؛ ترجمه از آلمانی توسط روث مارتین
«او که میماند» اثر رنه کارباش؛ ترجمه از بلغاری توسط ایزیدورا آنجل
«کارگردان» اثر دنیل کلمن؛ ترجمه از آلمانی توسط راس بنجامین
«روی زمین آنگونه که در زیر است» اثر آنا پائولا مایا؛ ترجمه از پرتغالی توسط پادما ویسواناتان
«سفرنامه تایوان» اثر یانگ شوانگ-زی؛ ترجمه از ماندارین توسط لین کینگ
