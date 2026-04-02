۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

تداوم ارائه خدمات الکترونیکی در سامانه‌های سازمان دامپزشکی

تداوم ارائه خدمات الکترونیکی در سامانه‌های سازمان دامپزشکی

مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوشمندسازی سازمان دامپزشکی کشور از تداوم ارائه خدمات الکترونیکی در سامانه‌های این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، مرتضی مروتی، مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوشمندسازی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تداوم ارائه خدمات الکترونیکی در سامانه‌های سازمان دامپزشکی گفت: فرآیندهای ارائه خدمات الکترونیکی در درگاه‌های ملی و سامانه های داخلی و اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور بدون اصطکاک و با تسلط و اطمینان بصورت تمام وقت در جریان است.

وی ضمن لزوم بازنگری در ساختار و ارتقای جایگاه ادارات فاوا استان‌ها تصریح کرد: با تمهید فناوری های مدیریتی و تجهیز به موقع سخت افزاری، توسعه نرم افزاری، تامین بستر امنیتی، تقویت ساختار شبکه و ارتقای آنها که در اولویت‌های برنامه‌های این دفتر مورد برنامه‌ریزی و تحقق عملیاتی واقع شده بود شاهد تداوم مستمر ارائه سرویس‌های خدمات الکترونیکی با ضریب عملکرد حداکثری و اطمینان بالا بدون اختلال در سامانه‌های هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی سازمان دامپزشکی به مردم شریف همیشه پیروز میهن عزیز اسلامی در سرتاسر کشور هستیم.

مروتی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت دفاتر فاوا ستادی و استانی به لحاظ محوریت و رویکرد نوین ارائه خدمات و مدیریت دامپزشکی و همچنین ماهیت مستمر بودن ماموریت‌ها، تکالیف و وظایف برخط و حساس فناوری اطلاعات، امنیتی، بسترسازی و حفظ پایدار سرویس‌دهی آنها به پرسنل سازمانی و ارباب رجوع و ذینفعان دامپزشکی، حضور موثر و هوشیار تمامی مدیران و کارشناسان ساعی فاوا در ستاد و استان‌ها را عامل اصلی تحقق این جهاد حائز اهمیت دانست.

کد مطلب 6789724
فاطمه امیر احمدی

