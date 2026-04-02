به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، مرتضی مروتی، مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوشمندسازی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تداوم ارائه خدمات الکترونیکی در سامانههای سازمان دامپزشکی گفت: فرآیندهای ارائه خدمات الکترونیکی در درگاههای ملی و سامانه های داخلی و اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور بدون اصطکاک و با تسلط و اطمینان بصورت تمام وقت در جریان است.
وی ضمن لزوم بازنگری در ساختار و ارتقای جایگاه ادارات فاوا استانها تصریح کرد: با تمهید فناوری های مدیریتی و تجهیز به موقع سخت افزاری، توسعه نرم افزاری، تامین بستر امنیتی، تقویت ساختار شبکه و ارتقای آنها که در اولویتهای برنامههای این دفتر مورد برنامهریزی و تحقق عملیاتی واقع شده بود شاهد تداوم مستمر ارائه سرویسهای خدمات الکترونیکی با ضریب عملکرد حداکثری و اطمینان بالا بدون اختلال در سامانههای هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی سازمان دامپزشکی به مردم شریف همیشه پیروز میهن عزیز اسلامی در سرتاسر کشور هستیم.
مروتی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت دفاتر فاوا ستادی و استانی به لحاظ محوریت و رویکرد نوین ارائه خدمات و مدیریت دامپزشکی و همچنین ماهیت مستمر بودن ماموریتها، تکالیف و وظایف برخط و حساس فناوری اطلاعات، امنیتی، بسترسازی و حفظ پایدار سرویسدهی آنها به پرسنل سازمانی و ارباب رجوع و ذینفعان دامپزشکی، حضور موثر و هوشیار تمامی مدیران و کارشناسان ساعی فاوا در ستاد و استانها را عامل اصلی تحقق این جهاد حائز اهمیت دانست.
