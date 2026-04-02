غرس ۴۰۰ اصله نهال در بوستان جنگلی ثامن قم به یاد شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، قم، در روز سیزدهم فروردین‌ماه و همزمان با روز طبیعت، برنامه‌ای با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در بوستان جنگلی ثامن برگزار شد که در جریان آن، ۴۰۰ اصله نهال در سطحی بالغ بر یک هکتار غرس شد.



در این آیین که با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از شهروندان برگزار شد، نهال‌هایی از گونه‌های توت، زیتون و زبان‌گنجشکی کاشته شد.



این اقدام در راستای توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری و همچنین زنده نگه داشتن یاد رهبر شهید انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ رمضان صورت گرفت.



حضور گسترده مردم در این برنامه، جلوه‌ای از همراهی اجتماعی در پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و فضای بوستان جنگلی ثامن را به صحنه‌ای از همدلی و مشارکت عمومی تبدیل کرد.



این مراسم با الهام از سنت دیرینه کاشت نهال توسط رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای و در ادامه تأکیدات آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برگزار شد و به عنوان حرکتی نمادین در راستای تداوم مسیر شهدا مورد توجه قرار گرفت.



همچنین این اقدام در شرایطی انجام شد که مردم قم با وجود فضای ناشی از تحولات جنگ تحمیلی سوم، حضور خود در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را حفظ کرده و با مشارکت در چنین برنامه‌هایی، بر استمرار روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کردند.

