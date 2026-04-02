قالیباف به کمیپن جانفدا پیوست؛ ایرانی ها برای کشورشان خون می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایکس با پیوستن به کمپین جانفدا خطاب به دشمنان نوشت: گوش کن... وقتی هجده سالم بود، اسلحهام را برداشتم و مستقیم به دل نبرد رفتم تا از خاک ایرانِ عزیز و شکستناپذیرم دفاع کنم؛ تنها خانهای که همیشه شناختهام. برادر خودم، حسن، در همان نبرد برای میهنمان همهچیزش را گذاشت. اما هرگز به خانه برنگشت. تا امروز هم هنوز دلم میخواهد فقط یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم. چنین دردی هیچوقت از وجود یک مرد پاک نمیشود.
و او تنها نبود. برادرانی را از دست دادم که همخونم نبودند، اما به همان اندازه خانوادهام بودند؛ مردانی که مثل شیر جنگیدند و برای همیشه بخشی از وجودم شدند.
اما این کاری است که ما انجام میدهیم. ما همهچیز—هر چه داریم—را برای سرزمینی که دوستش داریم میدهیم. جوانیمان، خونمان و تمام فرداهایی که در پیش داشتیم را برای ایران نثار کردیم.
ما جنگطلب نیستیم. اما وقتی پای دفاع از میهن در میان باشد، تکتک ما به یک سرباز تبدیل میشویم.
همین حالا، در کمتر از یک هفته، یک کارزار ملی قدرتمند در سراسر کشور شکل گرفته که حدود ۷ میلیون ایرانی را پیش آورده است؛ کسانی که اعلام کردهاند آمادهاند سلاح به دست بگیرند و از کشورشان دفاع کنند.
بگذار رک و از ته دل بگویم: ایرانیها فقط درباره دفاع از کشورشان حرف نمیزنند، برایش خون میدهند. قبلاً هم این کار را کردهایم و دوباره هم آمادهایم.
اگر به خانه ما تعرض کنی... با تمام خانواده روبهرو میشوی.
آماده، مسلح و استوار ایستادهایم. بیا جلو.
