  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

قالیباف به کمیپن جانفدا پیوست؛ ایرانی ها برای کشورشان خون می دهند

قالیباف به کمیپن جانفدا پیوست؛ ایرانی ها برای کشورشان خون می دهند

رئیس مجلس با پیوستن به کمپین جانفدا نوشت: ایرانی‌ها فقط درباره دفاع از کشورشان حرف نمی‌زنند، برایش خون می‌دهند. قبلاً هم این کار را کرده‌ایم و دوباره هم آماده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایکس  با پیوستن به کمپین جانفدا خطاب به دشمنان نوشت: گوش کن... وقتی هجده سالم بود، اسلحه‌ام را برداشتم و مستقیم به دل نبرد رفتم تا از خاک ایرانِ عزیز و شکست‌ناپذیرم دفاع کنم؛ تنها خانه‌ای که همیشه شناخته‌ام. برادر خودم، حسن، در همان نبرد برای میهن‌مان همه‌چیزش را گذاشت. اما هرگز به خانه برنگشت. تا امروز هم هنوز دلم می‌خواهد فقط یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم. چنین دردی هیچ‌وقت از وجود یک مرد پاک نمی‌شود.

و او تنها نبود. برادرانی را از دست دادم که هم‌خونم نبودند، اما به همان اندازه خانواده‌ام بودند؛ مردانی که مثل شیر جنگیدند و برای همیشه بخشی از وجودم شدند.

اما این کاری است که ما انجام می‌دهیم. ما همه‌چیز—هر چه داریم—را برای سرزمینی که دوستش داریم می‌دهیم. جوانی‌مان، خون‌مان و تمام فرداهایی که در پیش داشتیم را برای ایران نثار کردیم.

ما جنگ‌طلب نیستیم. اما وقتی پای دفاع از میهن در میان باشد، تک‌تک ما به یک سرباز تبدیل می‌شویم.

همین حالا، در کمتر از یک هفته، یک کارزار ملی قدرتمند در سراسر کشور شکل گرفته که حدود ۷ میلیون ایرانی را پیش آورده است؛ کسانی که اعلام کرده‌اند آماده‌اند سلاح به دست بگیرند و از کشورشان دفاع کنند.

بگذار رک و از ته دل بگویم: ایرانی‌ها فقط درباره دفاع از کشورشان حرف نمی‌زنند، برایش خون می‌دهند. قبلاً هم این کار را کرده‌ایم و دوباره هم آماده‌ایم.

اگر به خانه ما تعرض کنی... با تمام خانواده روبه‌رو می‌شوی.

آماده، مسلح و استوار ایستاده‌ایم. بیا جلو.

کد مطلب 6789749
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      4 35
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار جنگ را علیه ایران آغاز کرده است. نتانیاهو جنایتکار جنگ را علیه ایران آغاز کرده است.
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      3 29
      پاسخ
      نیروهای متجاوز تروریست های نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور دولت وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران تجاوز و حمله کردند و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بمباران و قتل عام می کنند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند.
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      2 25
      پاسخ
      هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
      • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        0 0
        ما سلاح هسته ای نیاز نداریم. سلاح ما خون و ژنتیک‌ ماست. سلاح ما خرد و آگاهی ماست. سلاح ما تمدن ماست اجداد و نیاکان ماست. سلاح ما علوم آسمانی ماست علومی که در خون ما وجود داره . سلاح ما روح کهن ماست.
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ایران که دست بسته نیست ، اگر ایران برق نداشته باشد تمام حاکم نشینان دیکتاتور امارات و کویت و سعودی بحرین و اسرائیل نیز فوری بی برق می‌شوند و البته ایران کمتر از ۱ درصد به آبشیرین کن های برقی احتیاج دارد ولی بر عکس آنها بدون آب شیرین کن نبودند.
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      12 3
      پاسخ
      خدا کمک کنه به ایران وایرانیان واین جنگ به خوبی تمام بشه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها