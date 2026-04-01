یه گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به دریافت گزارشاتی از استمرار مشکلات شبکه اینترنت در روزهای اخیر و پیرو درخواست بیمهپردازان گرامی، مهلت پرداخت حق بیمه برای بیمهشدگان خاص اعم از بیمههای اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعههای آن، بیمههای توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حملونقل درون و برون شهری، قالیبافان و... یک بار دیگر و تا پایان روز دوشنبه ۱۷ فروردین تمدید میشود.
خاطرنشان این اقدام به منظور صیانت از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در استمرار ارائه خدمات به بیمهپردازانی که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشدهاند صورت گرفته و قابل تمدید نخواهد بود؛ لذا بیمهشدگان مذکور، میتوانند از طریق شعب، کارگزاریها و سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در مهلت باقیمانده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایند تا در استمرار پوشش بیمهای ایشان و بهرهمندی از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه اختلالی بوجود نیاید.
