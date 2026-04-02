نمایشگاه «حضرت مسیح (ع) از دیدگاه اسلام» در تایوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد جامع شهر «تایپه» به‌عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین مسجد تایوان، از برگزاری نمایشگاه ویژه‌ای با موضوع «حضرت مسیح (ع) از دیدگاه اسلام» خبر داد.

این ابتکار فرهنگی و مذهبی قابل توجه با همکاری مؤسسه «الهادی» برگزار می‌شود و بیانگر نقش مستمر مسجد جامع تایپه در تقویت فرهنگ گفت‌وگو و همزیستی در جامعه است.

این نمایشگاه بر ارائه جایگاه حضرت عیسی (ع) در اعتقادات اسلامی، به عنوان پیامبری بزرگوار و رسول صلح و رحمت، تمرکز دارد.

از مهمترین نقاط قوت این ابتکار این است که حضرت مسیح(ع) شخصیتی است که جایگاه بزرگی نزد مسلمانان و مسیحیان دارد و برپایی این نمایشگاه مشترکات را تقویت کرده و باب گفت‌وگوی فرهنگی و دینی را می‌گشاید.

این رویداد نشان‌دهنده ادامه تثبیت حضور مسجد جامع تایپه به عنوان مناره‌ای برای اسلام و گفت‌وگوی تمدن‌ها در قلب پایتخت است و تأکید می‌کند که نهادهای دینی قادر به تقویت تفاهم و ایجاد پل‌های صلح بین فرهنگ‌ها و ادیان هستند.

مسجد جامع تایپه در منطقه حیاتی «دا آن» در قلب پایتخت واقع شده است و از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۴۷ و سپس ساخت بنای فعلی آن در سال ۱۹۶۰، نمادی مذهبی و فرهنگی برجسته برای جامعه مسلمانان در تایوان محسوب می‌شود.

این مسجد علاوه بر اقامه شعائر دینی، نقش فرهنگی و اجتماعی خود را به عنوان فضایی برای آموزش، دیدارهای آزاد و گفت‌وگوهای بین ادیان ادامه می‌دهد، که باعث شده جایگاه ویژه‌ای در جامعه تایوان پیدا کند.

مسجد جامع تایپه از احترام گسترده‌ای در جامعه تایوان برخوردار است و به عنوان نمادی از کثرت‌گرایی دینی و همزیستی مسالمت‌آمیز تلقی می‌شود.