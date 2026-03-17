قالیباف: طراحی و سیستم لانچرهای ما بعد از جنگ ۱۲روزه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه خبر به ابعاد مختلفی از نقش مردم، جایگاه ولایت فقیه، و دستاوردهای دفاعی و نظامی کشور پرداخت.

قدردانی از بصیرت ملت و جایگاه الهی ولایت فقیه

رئیس مجلس در ابتدای این گفت‌وگو با قدردانی از ملت ایران گفت: از بصیرت، شجاعت و درایت ملت ایران قدردانی می‌کنم که انصافاً امروز همه چیز را مرهون این آگاهی، گذشت و محبت مردم هستیم؛ تسلط و میدان‌داری نیروهای مسلح نیز به همت آنان است و جای تقدیر و تشکر دارد.

قالیباف با اشاره به مبانی اندیشه امام خمینی(ره) در خصوص ساختار نظام سیاسی کشور تصریح کرد: اساس انقلاب اسلامی بر این پایه استوار است که نظام سیاسی کشور، یک نظام دینی و اسلامی برخاسته از متون الهی و قرآنی است که بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است.

وی افزود: ولی فقیه که در این جایگاه از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، صرفاً یک پست سیاسی و اداری نیست، بلکه جایگاهی است در یک نظام ولایی که نایب به حق امام عصر(عج) محسوب می‌شود. امروز ولی ما از جانب خداوند، حضرت حجت(عج) است و ولی فقیه نیابت ایشان را بر عهده دارد و این جایگاه، الهی است.

حضور مردم در صحنه؛ تداوم راه امام شهید

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، به پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: زمانی که پیام رهبر عزیز انقلاب اسلامی را شنیدیم، متوجه شدیم یکی از مهم‌ترین ارکان انقلاب از منظر ایشان نیز مردم هستند. ایشان سخنان خود را با این معنا آغاز کردند که وقتی خداوند نعمتی را از مردم می‌گیرد، نعمت دیگری عطا می‌کند. زمانی که امام شهید ما به همراه تعدادی از اعضای خانواده به شهادت رسیدند، مردم بیش از پیش پای کار آمدند.

وی با بیان خاطره‌ای از دیدار با رهبر معظم انقلاب در اوایل دهه ۸۰ افزود: «در آن جلسه خصوصی که صحبت از صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع) بود، حضرت آقا فرمودند: "من اسلحه کلاشی که در اوایل جنگ در جبهه داشتم را هنوز کنار اتاقم دارم و اگر بنا باشد روزی در مقابل دشمن بایستیم، قطعاً صلح امام حسنی نداریم و قیام ما امام حسینی خواهد بود."

قالیباف تأکید کرد: مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه و در نبود مقام معظم رهبری به میدان آمدند و عمارگونه حضور یافتند. رهبر عزیزمان به این نکته اشاره کردند که اگر امروز امام شهید ما نیستند، مردم ما اجازه ندادند پرچم ولایت بر زمین بماند و درنهایت انتخاب دقیق و عمیق رهبری توسط مجلس خبرگان در زمان مناسب خود انجام گرفت.

اقتدار ایران در جنگ نابرابر؛ تغییر معادلات دفاعی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح توانمندی‌های دفاعی کشور در عملیات‌های اخیر (وعده صادق) پرداخت و گفت: ما در هر مرحله از عملیات‌های وعده صادق ۱، ۲، ۳ و ۴ شاهد بودیم که ابعاد کمی، کیفی و طرح‌ریزی آن متفاوت شده و تجربه کسب کرده‌ایم. ایران در حال نشان دادن اقتدار خود در یک جنگ نابرابر با آمریکا و رژیم صهیونیستی است که نیازمند هوشمندی، درایت، خلاقیت و ایمان است.

وی با اشاره به تحولات میدان نبرد پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: طراحی و سیستم لانچرهای ما بعد از آن جنگ تغییر کرد به‌گونه‌ای که دشمن نمی‌تواند آنها را بزند. در جنگ کنونی، پهپادهای دشمن هر چقدر هم مدرن باشند، با فناوری و دانش بومی رهگیری و منهدم می‌شوند.

قالیباف با بیان اینکه اجازه ندادیم طرح‌ریزی دشمن بر ما تحمیل شود، خاطرنشان کرد: در زمان جنگ ۱۲ روزه، زمان واکنش ما به شهادت فرماندهان حدود ۱۵ ساعت بود، اما در نوبت اخیر علیرغم اینکه فرماندهان ارشد در یک جلسه به شهادت رسیدند، در کمتر از ۳۰ دقیقه واکنش نشان دادیم و کار را آغاز کردیم.

ایجاد بحران پدافند هوایی برای دشمن

رئیس مجلس با اشاره به موفقیت‌های اخیر پدافندی کشور گفت: ما در یک طراحی نامتقارن از تجهیزاتی استفاده می‌کنیم که با فرهنگ، طراحی و خلاقیت خودمان ساخته شده‌اند. امروز رادارهای ۵ هزار کیلومتری دشمن که همه چیز آن از مبدأ کنترل می‌شود را در همان دو روز اول از مدار خارج کردیم. دشمن در برابر ما بحران پدافند هوایی پیدا کرده و قدرت مانور، نحوه طراحی و دقت آفند ما، معادلات را تغییر داده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران خود را سپر بلای مردم می‌کند / دشمن به اهداف خود نرسید

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی خود را سپر بلای مردم می‌داند، گفت: دشمن در جنگی که تحمیل کرد، به هیچ یک از اهداف خود نرسید درحالی‌که ما به تمام اهداف طراحی شده خود دست یافتیم.

تقدیر از فرماندهان شهید و نقش بی‌بدیل رهبری

محمدباقر قالیباف در ادامه گفت‌وگوی خود با شبکه خبر با گرامیداشت یاد شهدای جبهه مقاومت اظهار داشت: از شهید پاکپور یاد می‌کنم؛ اغراق نمی‌گویم و شهادت می‌دهم ایشان و شهید نصیرزاده لحظه‌ای از پای ننشستند. آنها بیش از دو ماه خانواده خود را نمی‌دیدند و میزان سفری که شهید پاکپور در فاصله میان دو جنگ انجام داد در طول دفاع مقدس سابقه نداشت. او همه ضعف‌ها را کنترل و قابلیت‌ها را فعال کرد. امروز ما به برکت درایت، تلاش و مجاهدت آن عزیزان است که اینجا هستیم.

وی افزود: خداوند سید مجید موسوی فرمانده هوافضا و سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه را حفظ کند که حاصل تربیت فرماندهی کل قوا هستند. در نظام، بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داریم، اما جایی که نقش مستقیم رهبری در آن مشهود است، فرماندهی کل قواست. ببینید در طول این یک سال چه تعداد از نیروهای کلیدی ما به شهادت رسیدند.

ملت ایران زیر بار زور نمی‌رود

رئیس مجلس با تأکید بر فرهنگ مقاومت در میان ایرانیان خاطرنشان کرد: ما نه از جنگ خوشمان می‌آید و نه آن را آغاز کردیم، اما اگر جنگی به ما تحمیل شود، شجاعانه و مقتدرانه می‌ایستیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند ملت ایران، ملتی که خون امام حسین(ع) در رگ‌هایشان جاری است، فرهنگ عاشورا باور آنهاست و ژن ایرانی و اساطیر شاهنامه‌ای در آن نهفته، زیر بار زور نمی‌رود و تسلیم نمی‌شود.

قالیباف تصریح کرد: ملت ایران با سایرین متفاوت است. ایرانی‌ها اجازه نمی‌دهند روالی که رژیم صهیونیستی با تمام امت‌ها دنبال کرد و باعث تضعیف جهان اسلام و ظلم به بشریت شد، ادامه یابد.

شکست اهداف دشمن و تداوم راه رهبری

وی با اشاره به اهداف دشمن در عملیات‌های اخیر گفت: دشمن در تنها موضوعی که در اهداف خود داشت و به آن رسید، به شهادت رساندن مقام معظم رهبری بود. البته باید توجه داشت که جایگزینی که اتفاق افتاد، یک "خامنه‌ای جوان" امروز مسند امامت جامعه ایرانی را بر عهده گرفته است؛ بنابراین دشمن به هدف خود نیز نرسید. به هر حال اینکه ما رهبر خود را از دست دادیم، غصه و ثلمه بزرگ ماست، اما آن‌هایی که تصور کردند با به شهادت رساندن رهبری، نظام ما ساقط می‌شود، در اشتباه بودند. دشمن به هیچ‌یک از اهدافی که دنبال می‌کرد نرسید درحالی‌که ما به هدف خود رسیدیم.

اجرای طرح‌های طراحی شده؛ ناکامی دشمن در تحمیل اراده خود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز پیوند عمیق امام و امت و شجاعت نیروهای مسلح را شاهدیم. از همه مردم به ویژه بسیجیان که به صورت شبانه‌روزی در میدان بودند قدردانی می‌کنم. دشمن نتوانست طرح خود را به ما تحمیل کند و ما هر آنچه طراحی کرده بودیم را اجرا کردیم.

رژیم صهیونیستی؛ عامل ناامنی در منطقه

قالیباف با اشاره به نقش آمریکا در تحولات منطقه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تمام توان آمریکا را در خدمت اهداف خود گرفته و با اطلاعات آن‌ها این جنگ رخ داده است. بنا بود آنها حداکثر ۷۲ ساعته به پیروزی برسند، اما امروز نتیجه این شده که همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف ما قرار گرفت و غیرعملیاتی شد.

وی افزود: امروز ترامپ از سر استیصال روزی نه یک دروغ، بلکه چند دروغ می‌گوید. رژیم صهیونیستی آمریکا را تحت فشار قرار داده است. آثار اقتصادی و انسانی و مشکلات تورم آن به جامعه آمریکا بازگشته و شاهد عدم آرامش و آسایش در منطقه و جهان هستیم. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به صحنه آمد و مشکلی را ایجاد کرد که صرفاً برای ایران نیست، بلکه برای کل منطقه است. کشورهای همسایه می‌دانند که ما همواره می‌گفتیم با استقرار آمریکا در منطقه، امنیتی برای آنها به وجود نمی‌آید و امروز این موضوع ثابت شد.

امنیت تنگه هرگز به حالت قبل برنمی‌گردد / تهدید باید از سر ایران و منطقه برداشته شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، تأکید کرد که امنیت گذشته تنگه هرمز قابل بازگشت نیست و خواستار رفع دائمی تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران و منطقه شد.

تغییر معادلات امنیتی در تنگه هرمز

محمدباقر قالیباف در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به وضعیت جدید تنگه هرمز اظهار داشت: اگر امروز تنگه هرمز بسته شده است، به خاطر اراده ما برای بستن تنگه نبوده، بلکه به این دلیل است که ما باید از خود دفاع کنیم. ما قصد هدف قرار دادن کشورهای همسایه را نداریم، اما آیا وقتی دشمنی از مبدأ به سمت ما موشک شلیک می‌کند و پرواز دارد، نباید آن را مورد هدف قرار دهیم؟ این حق مسلم ماست و باید این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه شرایط تردد دریایی دگرگون شده است، افزود: امروز بسیاری از کشتی‌ها خودشان رفت و آمد نمی‌کنند، چرا که شرایط برای تردد ایمن وجود ندارد. از این به بعد نیز با دخالت‌هایی که صورت گرفته است، تنگه هرمز نمی‌تواند از جهت حقوقی و رفت و آمدها مثل گذشته باشد، زیرا امنیت سابق را ندارد. وضعیت تنگه هرمز به حالت قبل برنمی‌گردد.

دفاع جانانه در برابر هرگونه تهدید

رئیس مجلس شورای اسلامی تشریح موضع اصولی جمهوری اسلامی در قبال جنگ و صلح تصریح کرد: ما آغازکننده جنگ نبودیم و به دنبال جنگ نیستیم؛ این را باید همه بدانند، اما اگر جنگی تحمیل شود، دفاع جانانه خواهیم کرد و تودهنی محکمی خواهیم زد و پاسخ قاطعی می‌دهیم و در این موضوع ذره‌ای شک نیست.

خواست قطعی ایران؛ رفع دائمی تهدید

قالیباف با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات پایدار در منطقه خاطرنشان کرد: تهدید باید از سر جمهوری اسلامی ایران و منطقه برداشته شود و نباید خطر جنگ وجود داشته باشد و اجازه ندهیم مجدداً این اتفاق رخ دهد. این خواسته قطعی و روشن ماست.

تنگه هرمز به فرصتی باریسک تبدیل شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل ملت ایران در شرایط جنگی، تأکید کرد که با اتکا به ایمان، درایت و انسجام مردمی، ایران فاتح میدان خواهد بود و نظم مطلوب منطقه‌ای را با همسایگان برقرار خواهد کرد.

ایمان و انسجام مردمی؛ رمز پیروزی در جنگ

محمدباقر قالیباف با بیان تجربه زیسته خود از دوران دفاع مقدس اظهار داشت: ما نظامی‌هایی که دوران جوانی خود را در جنگ گذرانده‌ایم و از دل مردم بیرون آمده و به جنگ رفتیم، بیش از هر کس دیگری درک می‌کنیم که نباید به دنبال جنگ‌افروزی رفت. این درسی است که هر کسی جنگ را دیده باشد، آن را متوجه می‌شود. البته خود جنگ هم فرصت و هم تهدید است و تاریخ این را نشان داده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ملت ایران تصریح کرد: معتقدیم جایی که خلاقیت، غیرت و ظرفیت ملتی مانند ملت ایران، نیروهای مسلحی همچون نیروهای مسلح ایران، اندیشه‌ها، باورها و ایمان قوی همچون ملت ما که برخاسته از مکتب الهی و با تکیه بر خداوند است، در جاهایی مانند جنگ که فرصت‌های باریسک است، وجود داشته باشد، می‌تواند جهش بزرگی ایجاد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اطمینان داریم در این جنگ، به همت این مردم و ایمان، درایت و انسجام آنها، ایران فاتح و مقتدر خواهیم داشت و قطعاً نظمی که می‌خواهیم، با کشورهای منطقه برقرار خواهیم کرد. خداوند این فرصت‌ها را برای ما فراهم کرده است.

تنگه هرمز؛ از منافع انحصاری آمریکا تا فرصت باریسک منطقه‌ای

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات راهبردی در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: تنگه هرمز حتماً یکی از نقاط مهم دنیاست. قابلیت انتقال نفت و انرژی از آن وجود دارد و بسیار مهم است، اما این خطای استراتژیک آمریکایی‌ها بود. رژیم صهیونیستی این دام را برای آمریکایی‌ها گذاشت و آنها نیز ناپختگی از خود نشان دادند و این ظرفیت بالقوه را بالفعل کردند و اکنون این یک فرصت با ریسک است.

وی افزود: آنها منافع این منطقه را برای خود می‌خواستند، اما ایران و کشورهای منطقه به فضل الهی نشان خواهند داد که این منابع، منافع و این فرصت ژئوپلیتیکی متعلق به منطقه، مردم و کشورهای آن است و همه دنیا باید از آن بهره ببرد؛ نه صرفاً آمریکا و رژیم صهیونیستی. ما دست آنها و دست زیاده‌خواهی آنها را قطع می‌کنیم.

محله‌ها خط مقدم جبهه مقاومت

رئیس مجلس شورای اسلامی با تمجید از نقش آفرینی مردم در پشتیبانی از جبهه مقاومت گفت: امروز محله‌های ما خط مقدم ماست. بانوان ما مردانه‌تر از مردان ما زیر بمباران ایستادند و نمونه آن را در راهپیمایی روز قدس و تجمعات شبانه میادین دیدیم که چگونه از رزمندگان پشتیبانی می‌کنند و برای آنها غذا می‌پزند.

قالیباف در پایان ضمن قدردانی از آحاد مردم خاطرنشان کرد: از مردم عزیز، جوانان، به ویژه بانوان و از مسئولان در سطوح مختلف که تلاش دارند آسایش و امکانات لازم مردم فراهم شود، تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم با تلاش‌های خود تا پای جان، جبران محبت‌های شما را بکنیم و به زودی روزهای خوشی را پیش رو داشته باشیم به گونه‌ای که همه شما عزیزان به عاقبت‌به‌خیری و خوشی و با عزتمندی در کنار خانواده زندگی کنید.

