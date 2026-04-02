۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

دست آمریکایی‌ها به تنگه هرمز نخواهد رسید

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه از زمانی که نطفه آمریکا بنا نهاده شده خوی تجاوزگری و یاغی‌گری در آنها بوده است، گفت: به هیچ عنوان دست آمریکایی‌ها به تنگه هرمز نخواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوافضل شکارچی در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: آمریکایی ها بر اساس برآورد غلط وارد جنگ شدند و حمله آمریکا و رژیم صهیونی به دنیا نشان داد مذاکره با آمریکا هیج سودی ندارد و همه اش خسارت و ضرر و زیان است.

وی گفت: ترامپ در طول تاریخ آمریکا دروغگوترین، بی‌آبروترین و حقیرترین رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌رود.

شکارچی خطاب به دشمنان اظهار داشت: شما هیچ دستاوردی نداشتید، شما هر روز از روز اول جنگ یک مرحله عقب نشینی را نمایان کردید، شما می‌خواستید نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را نابود کنید؛ شما میگفتید که ما باید بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان دست آمریکایی‌ها به تنگه هرمز نخواهد رسید؛ قتلگاهی برای آمریکایی‌ها درست می‌کنیم که کسی داوطلب ارتش آمریکا نشود.

    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه پایگاه های آمریکا جنایتکار در منطقه به طور کامل باید نابود شود
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ایران در دفاع از خود مقابل متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط بمب اتمی نیاز دارد و واجب است.
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      چرا گفتی برای مدتی طولانی باید میگفتی تا ایران و ایرانی هست تنگه باز نخواهد شد
    • ایرانی IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      کشورماباتکیه برتوان داخلی نیروهای خودوتوکل برنیروی الهی و انگیزه مضاعف برای کارمضاعف به فرمایشات مدیترانه رهبرشهیدانقلاب توانسته بردشمنان غلبه کنه.یاوجودتمام جنایت‌ها وحمله به زیرساختها وخسارتهای مالی وجدانی که ناراحت کننده هم هست اما کشورما همیشه با توان نیروهای مسلح ومردم و همه ارکان بااتحاد پیش میرود.روحیه انقلابی وطنی دینی باعث این ایستادگی وغلبه بردشمنان ودرنهایت پیروزی میشه.تنگه هرمز توتاحالا اینجا بودی ومانمیدیدیم.خداخیرت بده.قیافه ترامپ موقع شکست خیلی دیدنیه.وهمجنین هگست جنایتکار

