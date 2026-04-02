به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوافضل شکارچی در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: آمریکایی ها بر اساس برآورد غلط وارد جنگ شدند و حمله آمریکا و رژیم صهیونی به دنیا نشان داد مذاکره با آمریکا هیج سودی ندارد و همه اش خسارت و ضرر و زیان است.
وی گفت: ترامپ در طول تاریخ آمریکا دروغگوترین، بیآبروترین و حقیرترین رئیس جمهور آمریکا به شمار میرود.
شکارچی خطاب به دشمنان اظهار داشت: شما هیچ دستاوردی نداشتید، شما هر روز از روز اول جنگ یک مرحله عقب نشینی را نمایان کردید، شما میخواستید نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را نابود کنید؛ شما میگفتید که ما باید بر تنگه هرمز تسلط پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: به هیچ عنوان دست آمریکاییها به تنگه هرمز نخواهد رسید؛ قتلگاهی برای آمریکاییها درست میکنیم که کسی داوطلب ارتش آمریکا نشود.
