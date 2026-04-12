تنگه هرمز خط قرمز ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شنبه شب در اجتماع پر شور مردم آمل با تأکید بر اینکه هدف از مذاکره رسیدن به امتیازات یا پذیرش شروط ایران است، اظهار داشت: اگر طرف مقابل از شروط عقب‌نشینی کند، ایران آمادگی بازگشت به مسیر مقابله را دارد.

وی با بیان اینکه این رویکرد دیپلماسی از موضع قدرت نامیده می‌شود، افزود: ایران در یک بازی شطرنج بزرگ حضور دارد و هر حرکت نظامی و دیپلماتیک بخشی از استراتژی واحد برای تغییر موازنه قدرت در منطقه و خروج نفوذ آمریکا از منطقه است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس در ادامه به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: تنگه هرمز یک خط قرمز و از نظر امنیت ملی ایران یکی از نقاط حساس کشور است.

فیاضی تأکید کرد: ایران حاکمیت خود را از دست نخواهد داد و در مسائل مربوط به کنترل آب‌های راهبردی، هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا امتیازدهی پذیرفته نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قوانین داخلی از جمله مصوبات مجلس بر این حاکمیت تأکید دارند.

این نماینده مجلس در خصوص نتایج مذاکرات نیز گفت: پیش‌بینی دقیق نتیجه مذاکرات دشوار است، زیرا مذاکره یک فرآیند پویاست.

فیاضی تصریح کرد: پیشرفت تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش‌شرط‌های ایران از جمله رفع تحریم‌ها یا تضمین‌های مشخص پذیرفته شود و اگر مذاکره صرفاً به بحث‌های بی‌پایان منجر شود، پیشرفتی محسوب نمی‌شود.

وی در پایان گفت: حاکمیت بر تنگه هرمز و ایستادگی بر شروط ملی، غیرقابل مذاکره و اصلی‌ترین ارکان این مسیر است.