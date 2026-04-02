به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری شامگاه پنجشنبه در مراسم وداع با پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در سخنانی ضمن اشاره به نقش برجسته ایرانیان در مقابله با استکبار جهانی، تأکید کرد: امروز ایران با تکیه بر ارزشهای متعالی اسلام و قرآن، قدرتی جهانی در برابر دشمنان اسلام است.
وی بیان کرد: به برکت وجود سرداران شهید و مردان پاکدل که با ایمان راسخ در عرصههای مختلف حضور داشتهاند، ملت ایران توانسته است در برابر هجمههای دشمنان مقاومت کند.
آیتالله اراکی افزود: در یک ماه اخیر، مردم ایران با حضور گسترده خود در صحنه، نشان دادهاند که هیچگاه از آرمانهای بلند خود دست نمیکشند و همچنان در راه اسلام و انقلاب اسلامی گام برمیدارند و امروز ایران به نمادی از عشق به خدا، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت تبدیل شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: عشق به اسلام و انقلاب اسلامی، همان عشق به ایران است و هر کسی که جان خود را برای ایران فدای میکند، در حقیقت جان خود را برای اسلام و قرآن فدای کرده است.
آیتالله اراکی با اشاره به فرمایشات قرآن کریم در خصوص محبت متقابل میان خداوند و بندگانش گفت: خداوند متعال در آیهای شریفه میفرماید: یحبهم و یحبون؛ یعنی خداوند این بندگان خالص را دوست دارد و این افراد نیز در مقابل، خدا را دوست دارند. این رابطه دوطرفه، مبنای عشق و محبت در جامعه اسلامی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخشی از سخنان خود به جایگاه والای شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: شهدای ما، از جمله شهیدان بزرگوار همچون شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی، نه تنها پیشتازان جهاد و دفاع از اسلام بودند بلکه با جانفشانی خود، بنیادهای استکبار جهانی را لرزانده و به جهانیان نشان دادند که ملت ایران هرگز از اصول خود دست نمیکشد.
وی در ادامه افزود: در دوران دفاع مقدس، شهدای عزیز ما با ایثار و فداکاری خود توانستند از کیان ایران اسلامی دفاع کنند و امروز نیز شهدای دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت بهعنوان نمادهای دیانت و فداکاری در مسیر دین خدا قرار دارند.
آیتالله اراکی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به نقش تاریخی و مؤثر حضرت امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی، افزود: امام خمینی (ره) با هدایت و رهبری خود، نه تنها ایران را از سلطه استکبار رهایی بخشید، بلکه انقلاب اسلامی را به حرکت جهانی تبدیل کرد. این حرکت الهی که با خون شهدای بزرگوار گره خورده است، هنوز هم ادامه دارد و امروز به رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در عرصههای مختلف جهان اسلام همچنان با قوت ادامه دارد.
وی همچنین با بیان اینکه شهادت حضرت قائد امت، موجب جانگیری دوباره در روح ملت ایران و جهان اسلام شد، اظهار داشت: خون شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دوران دفاع مقدس همچنان بهعنوان یک چراغ روشن، راهگشای ملت ایران و مسلمانان جهان است و این خونها موجب شدند تا ایران بهعنوان مرکزی برای نهضت اسلامی و دفاع از اصول متعالی دین اسلام در سطح جهانی مطرح شود.
آیتالله اراکی در پایان سخنان خود بر اهمیت اتحاد ملت ایران و روحیه ایثار و فداکاری تأکید کرده و افزود: ملت ایران با عشق به خدا و اهل بیت عصمت و طهارت، بهویژه شهدای خود، ثابت کردهاند که همواره در مسیر جهاد و مبارزه با استکبار جهانی خواهند ایستاد و این عشق، امروز نه تنها ایران را بلکه تمام جهان اسلام را بهسوی خود جذب کرده است.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی، نه تنها از پیشتازان جهاد و دفاع از اسلام بود، بلکه با جانفشانی خود، بنیادهای استکبار جهانی را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری شامگاه پنجشنبه در مراسم وداع با پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در سخنانی ضمن اشاره به نقش برجسته ایرانیان در مقابله با استکبار جهانی، تأکید کرد: امروز ایران با تکیه بر ارزشهای متعالی اسلام و قرآن، قدرتی جهانی در برابر دشمنان اسلام است.
