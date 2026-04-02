به گزارش خبرنگار مهر، میدان شهدای ذهاب رشت شامگاه پنجشنبه بار دیگر شاهد حضور گسترده و پرشور مردمی بود که در سی‌وسومین گردهمایی خود، صحنه‌ای از انسجام، باور و ایستادگی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که با شعارهای حماسی و فضای معنوی، رنگ و بویی متفاوت به این شهر بارانی بخشید.

در این تجمع، اقشار مختلف مردم رشت با حضور در میدان، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌هایی که از آن به‌عنوان مسیر عزت و مقاومت یاد می‌شود، تأکید کردند.

شعارهای جمعی، همخوانی‌ها و فضای یکدست حاکم بر میدان، نشان از تداوم حرکتی دارد که طی هفته‌های اخیر به‌صورت مستمر در این شهر شکل گرفته است.

تجلی یک صدا در میدان

یکی از محورهای اصلی این گردهمایی، تکرار شعار «هیهات منا الذله» بود که به‌عنوان نمادی از ایستادگی و عدم تسلیم، بارها توسط حاضران طنین‌انداز شد.

این شعار در کنار دیگر مضامین مشابه، فضای میدان را به بستری برای بیان همبستگی جمعی تبدیل کرد. حضور جوانان در کنار خانواده‌ها، سالمندان و گروه‌های مختلف اجتماعی، جلوه‌ای از مشارکت فراگیر را به نمایش گذاشت.

بسیاری از شرکت‌کنندگان، این حضور را نه‌تنها یک حرکت مقطعی، بلکه بخشی از یک مسیر مستمر می‌دانند که به‌گفته آنان، ریشه در باورها و هویت جمعی دارد.

برخی حاضران نیز در گفتگوهای کوتاه، تأکید کردند که چنین تجمعاتی فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌ها و همچنین تقویت روحیه همبستگی در جامعه است؛ موضوعی که در فضای کلی مراسم نیز به‌وضوح قابل مشاهده بود.

پیام وحدت از آن‌سوی مرزها

در کنار فضای داخلی این تجمع، حضور میهمانی از کشور پاکستان، بُعدی فراتر به این رویداد بخشید. طلبه‌ای پاکستانی که در میان جمع حاضر شد، با بیان سخنانی، پیام همراهی و همدلی مردم کشورش با ملت ایران را منتقل کرد.

وی با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی میان دو ملت، اظهار کرد: مردم پاکستان، روحیه استقامت و ایستادگی را از ملت ایران الهام گرفته‌اند و این مسیر را ادامه خواهند داد.

سید مجتبی علی همچنین بر همسویی دو ملت در برخی شعارها و رویکردها تأکید کرد؛ موضوعی که با استقبال حاضران مواجه شد.

این حضور، از نگاه بسیاری از شرکت‌کنندگان، نمادی از پیوندهای فراملی در میان جوامع مسلمان تلقی شد؛ پیوندی که به باور آنان، می‌تواند در تقویت همگرایی و شکل‌گیری جبهه‌ای مشترک در برابر چالش‌ها مؤثر باشد.

رشت؛ صحنه تکرار یک روایت

فضای کلی میدان شهدای ذهاب در این شب، ترکیبی از شعار، حضور مردمی و حال‌ و هوای معنوی بود که به گفته برخی ناظران، فراتر از یک تجمع معمولی، به بازتابی از یک جریان اجتماعی تبدیل شده است.

در پایان این مراسم، حاضران با تأکید بر ادامه این مسیر، اعلام کردند که حضور در چنین برنامه‌هایی را بخشی از مسئولیت اجتماعی و اعتقادی خود می‌دانند. آنان همچنین بر لزوم حفظ وحدت و تقویت انسجام در شرایط کنونی تأکید کردند.