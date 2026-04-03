فعالیت فدراسیون ورزش های همگانی در پویش «یک ایران» برای انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پویش #یک_ایران موکب فدراسیون ورزش‌های همگانی از امشب در میدان شهید تهرانی مقدم سعادت آباد(میدان کاج)‌، در محکومیت حملات آمریکایی ـ صهیونیستی و با هدف ترویج مسئولیت اجتماعی، خدمت به شهروندان و اتحاد و انسجام ملی و ایجاد فضایی پویا و پرنشاط در یکی از نقاط پرترافیک پایتخت همزمان با تجمعات شبانه آغاز به کار کرد،

شایان ذکر است در این موکب با وعده عدسی و نوشیدنی گرم از شهروندان پذیرایی شد و پخش نذر رایگان سربند پرچم ایران از نقاط قابل توجه امروز بود.

پویش #یک_ایران فراتر از یک شعار تلاش دارد تا با ایجاد حس مشترک، اتحاد و تاب آوری اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه را تقویت می کند.