آغاز پویش مردمی «از وطن بگو» در چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان پویش مردمی «از وطن بگو» با موضوع روایت تصویری از فعالیتهای مردمی جنگ رمضان در استان منتشر شد.
بر اساس فراخوان، در پویش مردمی از وطن بگو میخواهیم روایت تصویری از فعالیتهای مردمی در بحبوبه جنگ رمضان را به نمایش گذاشته و به منظور تقویت قوت قلب مردم ایران، در شبکههای اجتماعی بازنشر دهیم.
در این شبها، یکی از صحنههای مبارزه با دشمن، فعالیت در عرصه رسانه است لذا خبرنگاران و فعالان رسانهای میتوانند با تولید محتوا در قالب تصویر و کلیپ به نهضت روشنگری با تولید محتوا بپیوندید و از وطن بگویند.
محورهای پویش شامل «روایت میدان»، «روایت پشتیبانی میدان» و «تولید محتوی کوتاه» و نیز، قالبهای این پویش شامل عکس، فیلم کوتاه ۳۰ ثانیه ای، کلیپ، تولیدات گرافیکی و نقاشی است.
علاقهمندان هنرمند میتوانند آثار خود را همراه با مشخصات و عبارت «بسیج رسانه استان ...» به آیدی @azvatanbegooadmin در پیامرسان «بله» ارسال کنند.
تندیس وطندوستی پس از پیروزی به توفیق الهی به نفرات برتر اهدا میشود.
نظر شما