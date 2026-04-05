سرهنگ پارسا: «از وطن بگو» بستری برای روایت تصویری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا بعد از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: سازمان بسیج رسانه استان گیلان همراستا با بسیج رسانه کشور، پویش «از وطن بگو» را با هدف تبیین و بازتاب جلوههای همدلی، ایستادگی و فعالیتهای مردمی در بحبوحه جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی برگزار میکند.
وی افزود: محورهای این پویش شامل «روایت میدان»، «روایت پشتیبانی میدان» و «تولید محتوای کوتاه» است و انتظار داریم فعالان رسانهای، هنرمندان و دغدغهمندان عرصه روایتگری با تولید آثار اثرگذار در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با بیان اینکه تولیدات رسانهای با محوریت جایگاه زنان در پشتیبانی از جنگ، توسط دبیرخانه جشنواره «حریم رسالت» دریافت و ارزیابی میشود، گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود (کلیپ، تولیدات فرهنگی، گرافیکی، نقاشی و...) را از طریق پیامرسانهای ایتا، بله، سروشپلاس و روبیکا به آیدی @azvatanbegooadmin ارسال کنند.
پارسا در پایان خاطرنشان کرد: «از وطن بگو» بستری برای روایت اقدامات، حماسهآفرینیها و وطندوستی ملت ایران در رسانههاست تا صدای حقیقت با قلم و همت اصحاب رسانه طنینانداز گردد.
