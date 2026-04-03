۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

آغاز بارش باران در مناطق مختلف ایلام؛ بارش ها تا شنبه ادامه دارد

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام از آغاز بارش باران در مناطق مختلف خبر داد و گفت: بارش ها تا شنبه ادامه دارد.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحلیل شرایط جوی استان روز ۱۴ فروردین گفت: بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی جو استان تا اواسط هفته آینده تحت تاثیر سامانه ناپایدار ضعیف قرار دارد گر چه این این ناپایداری ها بارندگی قابل ملاحظه ای را به همراه ندارد اما می تواند به صورت نقطه ای تقویت شود و موجب ایجاد آبگرفتگی و رواناب شود.

نادری در ادامه گفت: همچنین با توجه به بالا بودن شاخص های ناپایداری، خطر اصابت رعد و برق به ویژه در ارتفاعات استان مورد انتظار است که لازم است مطابق هشدار سطح زرد شماره ۳ توجه لازم به عمل آید.

وی افزود: دمای هوا نیز طی روزهای شنبه و یک شنبه بین ۳ تا ۶ درجه کاهش می یابد و به زیر حالت نرمال می رسد.

