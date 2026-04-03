رئیس بازرسی اصناف کرمانشاه: کمبودی در تامین اقلام اساسی نداریم

رامین پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی به وجود آمده و جنگ تحمیلی و عملیات دشمن علیه ایران، از همان ابتدای کار، بازرسی اصناف، بسیج اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی بسیج شده و اقدامات مربوطه را بر اساس شرح وظایف خود با قدرت آغاز کردند.

وی با تاکید بر آرامش کامل بازار افزود: الحمدلله رب‌العالمین هیچ‌گونه کمبودی در سطح استان کرمانشاه از نظر تامین اقلام اساسی نداریم و کالاها به وفور در دسترس است؛ در هر صورت مردم عزیز به هیچ وجه نگران تامین مایحتاج خود نباشند.

رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان کرمانشاه تصریح کرد: نظارت‌ها به صورت ۱۰۰ درصدی در حال انجام است و مشکل خاصی در بازار نداریم. مدیریت استانی نیز از صفر تا صد پای کار است و ما در مجموعه بازرسی به عنوان یک سرباز، پا در رکاب خدمت به مردم عزیز کرمانشاه هستیم.

پهلوانی با اطمینان‌بخشی به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم امیدوار باشند و بدانند مورد خاصی برای نگرانی نیست. با وجود تداوم روند تولید که کار خود را به خوبی انجام می‌دهد، ما هنوز حتی از ذخایر استراتژیک و عملیاتی خود استفاده نکرده‌ایم و خدا را شکر همه چیز در سطح بازار وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به راه‌های ارتباطی برای دریافت گزارش‌های مردمی بیان کرد: شهروندان می‌توانند موارد لازم را از طریق سامانه‌های ۱۲۴، ۱۳۵، ۱۳۴ و شماره تماس ۳۸۲۵۸۸۴۰ به ما اطلاع‌رسانی کنند. بازرسان ما به صورت ۲۴ ساعته به همراه بازرسان بسیج در سطح شهر کرمانشاه حضور داشته و در حال انجام مأموریت و نظارت مستمر بر بازار هستند.