بازار کرمانشاه در دوران جنگ بدون کمبود مدیریت شد

احسان باقرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با گذشت حدود ۴۰ روز از شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، بازار استان کرمانشاه واکنش مناسبی نشان داد و خوشبختانه در این مدت کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در سطح بازار مشاهده نشد.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر کالا در استان افزود: در حال حاضر نیز ذخایر استراتژیک استان دست‌نخورده باقی مانده و مدیریت بازار از طریق موجودی انبارها و تولیداتی که به صورت مستمر توسط شرکت‌های پخش به بازار عرضه می‌شود، در حال انجام است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: روند مدیریت بازار در این مدت مورد تأیید رئیس کارگروه تنظیم بازار استان نیز قرار گرفته و استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از تمامی عوامل دخیل در این حوزه، بر تداوم این همکاری و هم‌افزایی تأکید کرده‌اند.

باقرخانی با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی استان بیان کرد: کسبه، اصناف، بازاریان، شرکت‌های پخش، واحدهای تولیدی، تجار و بازرگانان نقش مهمی در ثبات بازار ایفا کردند و این همکاری موجب شد روند تأمین و توزیع کالا به شکل مطلوب ادامه یابد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو گفت: تلاش ما بر این است که در سال ۱۴۰۵ نیز با همین رویکرد و برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت بازار استان به شکلی پایدار ادامه پیدا کند و نیازهای مردم بدون مشکل تأمین شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از مردم استان اظهار کرد: مردم غیور کرمانشاه در این مدت با پرهیز از خریدهای هیجانی و رفتار آگاهانه در بازار، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار داشتند که این همراهی شایسته تقدیر است.