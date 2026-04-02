به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قم بیانیه مشترکی در محکومیت تهاجم تروریستی به ساحت علم و حمله به دانشگاههای کشور صادر کردند که متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»
(میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود را کامل میگرداند، هرچند کافران را خوش نیاید.)
بار دیگر دست پلید بدسگالان و خفاشپرستان از آستین کینه برآمد تا به گمان باطل خویش، شمع فروزان دانایی را در مهد علم و معرفت خاموش کند. حمله ددمنشانه رژیم سفاک صهیونی و آمریکای جنایتکار به حریم قدسیِ علم و معرفت و تهاجم به بیش از بیست مرکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاههای کشور نه تنها تعرض به تمامیت ارضی، که هجمهای آشکار به ساحت «عقلانیت» و «حقیقت» و نشان از استیصال و هراسِ دشمن از غرشِ طوفانِ پیشرفتِ علمی این مرز و بوم است.
دانشگاه در قاموس تمدنی ما، نه یک سازه صلب و بنای سنگی، که پناهگاه حقیقت و معراج پیامآوران روشنایی است. تهاجم اخیر باند شیطانی و ضدبشری اپستینی به دانشگاهها، یادآور یورش وحشیانه قوم مغول به دارالعلمها و کتابخانههای این مرز و بوم است که بهعنوان یکی از شدیدترین ضربات بر پیکره تمدنی و فرهنگی ملتها تلقی شده است اما دشمن بداند که تاریخ تکرار نخواهد شد؛ چرا که این بستر با خون مطهر دانشمندان شهید آبیاری گشته و با ایمان استوار استادان و همت بلند دانشجویان، به دژی تسخیرناپذیر بدل شده است.
در این راستا ما رؤسای دانشگاههای استان قم توجه ملت مقتدر و سربلند ایران؛ و جامعه نخبگانی و بیدار جهان را به نکات ذیل جلب می نماییم:
۱. دشمن زمانی به بمباران دانشگاه روی میآورد که در میدان نبرد در مانده است و می فهمد که قدرت این ملت قهرمان در «عقلانیت و اندیشه» نهفته است و این حملات حقیرانه نشان از استیصال دشمن در برابر کارخانههای تولید «استقلال، عزت و خودکفایی» ماست.
۲. آسیبرسانی به زیرساختهای علمی یک کشور تبعات بلندمدتی در حوزه توسعه علمی، سلامت عمومی و استقلال پژوهش، دارد و همه جامعه جهانی را در معرض زیانهای جبرانناپذیر قرار میدهد.
۳. با توجه به نقش بنیادین دانشگاهها، پژوهشگاهها و سایر نهادهای آموزشی در تحقق پیشرفت ملتها، گسترش دانش و تضمین حقوق بنیادین بشری و الهی، تعرض به این مراکز، مغایر با موازین بشردوستانه، ارزشهای جهانی حاکم بر مصونیت فضاهای علمی و اصول مسلم حقوق بینالملل است.و زیر پا گذاشتن صریح کنوانسیون چهارم ژنو، پروتکلهای الحاقی و بیانیه «آموزشگاههای ایمن ۲۰۱۵» است. سکوت شرمآور نهادهای بینالمللی که پیش از این در برابر ویرانی دانشگاههای غزه و سایر کشورهای اسلامی پیشه کرده بودند، چراغ سبزی به تروریسم علمی است که امنیت پایدار جهانی را به مخاطره میاندازد.
۴. دانشگاهها پناهگاه حقیقتاند و دانشجویان و استادان، پیامآوران روشنایی. حمله به آنها، حمله به بنیانهای تمدن و تلاش مشترک بشر برای فهم جهان است و حفاظت از دانش، وظیفهای جهانی است؛ زیرا روشناییِ علم، میراث مشترک همۀ انسانها و امید فردای بشریت است بر این اساس، بر همه دانشگاهیان و دانشگاههای سراسر جهان فرض است که با صدایی واحد و در چارچوب معیارهای اخلاقی و انسانی، تعرض باند شیطانی اپستینی به مراکز علمی و تحقیقی ایران اسلامی را محکوم کنند. و کسانیکه در این زمینه سکوت نمایند با بیعملی خود، شریکِ ننگینِ این تروریسم علمی هستند. لذا ما نسبت به عواقب این «علمکشی و خردسوزی» به تمام دانشگاهیان آزاده جهان هشدار میدهیم.
۵. آنچه امروز در ایران میگذرد، الگوی حقیرانه «انهدام دانش» است. و دشمن با زعم باطل خویش می خواهد با تخریب زیرساختهای علمی و پژوهشی، بالهای پرواز یک ملت را بشکند، اما غافل است که هر استاد و دانشجوی ما، خود یک خط مقدم شکستناپذیر است.
ما رؤسای دانشگاههای استان قم ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای معظم شهدا و مجروحان این حوادث، اعلام میداریم که این شعلههای کینه، نه تنها شتاب علمی ما را نمیکاهد، بلکه موجب جهشی خارقالعاده در خودباوری ملی خواهد شد. چرا که میراث ماندگار استقامت امام شهیدمان (قدس الله نفسه الزکیه) در رگهای جامعه دانشگاهی جاری است، و با تمام توان برای بازسازی مراکز آسیبدیده و تداوم جهاد علمی ایستادهایم. و جهان به زودی شکوفایی اعجازآمیز ایران اسلامی را تحت زعامت حکیمانه حضرت آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای به نظاره خواهد نشست.
در پایان، ضمن هشدار به جامعه جهانی نسبت به تبعات جبرانناپذیر اینگونه وحشیگریها بر توسعه پایدار بشری، از نیروهای مقتدرِ مسلح جمهوری اسلامی ایران، می خواهیم پاسخی پشیمانکننده به این جسارت ننگین بدهد.
«نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ»
رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قم
رئیس دانشگاه قم،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، رئیس دانشکدگان فارابی قم، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قم، رئیس دانشگاه صنعتی قم، رئیس دانشگاه معارف اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور استان قم، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان قم، رئیس دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم، رئیس دانشگاه طلوع مهر قم، رئیس دانشگاه مفید قم، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، رئیس دانشگاه شهاب دانش قم.
