۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

تقدیر فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا از خانواده نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا از خانواده کارکنان نیروهای مسلح تقدیر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

الْجُنُودُ، بِإِذْنِ اللهِ، حُصُونُ الرَّعِیَّةِ، وَزَیْنُ الْوُلاَةِ، وَعِزُّالدِّینِ، وَسُبُلُ الاَْمْنِ وَلَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّةُ إِلاَّ بِهِمْ

نظامیان، به اذن پرودگار، دژها و پناهگاه های رعیت و زینت زمامداران و عزت دین و راه های امنیّت اند و قوام رعیت جز به وسیله آنها ممکن نیست

(امام علی علیه السلام)

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خدا بر امام کبیر و امام شهید امت و خلف صالح آنان، مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و با درود به ارواح شهدای والامقام جنگ تحمیلی، ایستادگی و دفاع مقتدرانه رزمندگان شجاع نیروهای مسلح در برابر شرارت‌ها و تجاوز دشمنان خبیث ایران اسلامی به طور قطع، مرهون صبوری و مجاهدت خانواده مقاوم آنان می باشد.

اینجانب بر خود، لازم می‌دانم از پدران، مادران، همسران و فرزندان رزمندگان با صلابت نیروهای مسلح که از آغازین لحظات جنگ تحمیلی، در ماه مهمانی خدا و در اعیاد فطر و نوروز، دوری از عزیزان خود را همواره با اضطراب و نگرانی، صبورانه تحمل کرده اند و مرارت و تلخی فراق را به حلاوت سربلندی ایران عزیز و حمایت از امام امت و صیانت از ملت شریف ایران، تبدیل نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

در سایه صبوری امیدبخش شماست که فرزندان دلیر، شجاع و مجاهدتان در نیروهای مسلح به عنوان جنود خداوند متعال و با توکل بر پروردگار و توسل به اهل بیت (علیهم السلام) گام‌هایشان استوارتر گردیده و لشکریان شیطان و دشمنان آمریکایی صهیونی را تحقیر و ضربات مهلکی بر آنان وارد نموده اند.

به فضل الهی و با کمک شما خانواده محترم و حمایت ملت شریف و قدرتمند ایران اسلامی و با فرماندهی پرصلابت فرمانده معظم کل قوا، رزمندگان اسلام در تداوم این مسیر الهی ضربات سخت‌تر و کوبندتری را به دشمنان وارد خواهند نمود. انشاالله

سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا

محسن صمیمی

