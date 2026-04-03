به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا از خانواده کارکنان نیروهای مسلح تقدیر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

الْجُنُودُ، بِإِذْنِ اللهِ، حُصُونُ الرَّعِیَّةِ، وَزَیْنُ الْوُلاَةِ، وَعِزُّالدِّینِ، وَسُبُلُ الاَْمْنِ وَلَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّةُ إِلاَّ بِهِمْ

نظامیان، به اذن پرودگار، دژها و پناهگاه های رعیت و زینت زمامداران و عزت دین و راه های امنیّت اند و قوام رعیت جز به وسیله آنها ممکن نیست

(امام علی علیه السلام)

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خدا بر امام کبیر و امام شهید امت و خلف صالح آنان، مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و با درود به ارواح شهدای والامقام جنگ تحمیلی، ایستادگی و دفاع مقتدرانه رزمندگان شجاع نیروهای مسلح در برابر شرارت‌ها و تجاوز دشمنان خبیث ایران اسلامی به طور قطع، مرهون صبوری و مجاهدت خانواده مقاوم آنان می باشد.

اینجانب بر خود، لازم می‌دانم از پدران، مادران، همسران و فرزندان رزمندگان با صلابت نیروهای مسلح که از آغازین لحظات جنگ تحمیلی، در ماه مهمانی خدا و در اعیاد فطر و نوروز، دوری از عزیزان خود را همواره با اضطراب و نگرانی، صبورانه تحمل کرده اند و مرارت و تلخی فراق را به حلاوت سربلندی ایران عزیز و حمایت از امام امت و صیانت از ملت شریف ایران، تبدیل نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

در سایه صبوری امیدبخش شماست که فرزندان دلیر، شجاع و مجاهدتان در نیروهای مسلح به عنوان جنود خداوند متعال و با توکل بر پروردگار و توسل به اهل بیت (علیهم السلام) گام‌هایشان استوارتر گردیده و لشکریان شیطان و دشمنان آمریکایی صهیونی را تحقیر و ضربات مهلکی بر آنان وارد نموده اند.

به فضل الهی و با کمک شما خانواده محترم و حمایت ملت شریف و قدرتمند ایران اسلامی و با فرماندهی پرصلابت فرمانده معظم کل قوا، رزمندگان اسلام در تداوم این مسیر الهی ضربات سخت‌تر و کوبندتری را به دشمنان وارد خواهند نمود. انشاالله

سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا