به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی پیش از ظهر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت حضور ایران در رقابت‌های جهانی حوزه گردشگری روستایی، اظهار کرد: طرح انتخاب روستاهای برتر گردشگری که از سوی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد از سال ۲۰۲۱ آغاز شده، بستری برای معرفی توانمندی‌های جوامع محلی در مسیر توسعه پایدار فراهم کرده است.

محسنی بندپی افزود: در این چارچوب، روستاها بر اساس شاخص‌هایی همچون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و بهره‌گیری از گردشگری به‌عنوان ابزار توسعه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این روند به یکی از معتبرترین سازوکارهای معرفی ظرفیت‌های روستایی در جهان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ایران تاکنون توانسته پنج روستای شاخص خود را در فهرست جهانی ثبت کند که این امر بیانگر پیوند عمیق میان فرهنگ بومی، طبیعت و ظرفیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی کشور است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به موفقیت یکی از روستاهای مازندران در این رقابت‌ها گفت: کسب عنوان برتر جهانی توسط روستای کندلوس، نشان‌دهنده توانمندی بالای این منطقه در حوزه گردشگری و همچنین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن است؛ ظرفیتی که می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق روستایی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به معرفی یکی از روستاهای جدید کشور در این رقابت‌ها اشاره کرد و افزود: روستای شانه‌تراش به‌عنوان نماینده جدید ایران، با تکیه بر مشارکت اجتماعی، نوآوری‌های محلی و توانمندی‌های بومی، در آستانه ورود به رقابت‌های سال ۲۰۲۶ قرار دارد.

محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در معرفی مقاصد گردشگری تصریح کرد: تمرکز بر روایت‌های بومی، آیین‌ها و تاریخ شفاهی روستاها، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری تصویر ماندگار از ایران در ذهن گردشگران جهانی ایفا کند و این موضوع به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در دیپلماسی گردشگری دنبال می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و برنامه‌ریزی هدفمند، استان مازندران بتواند جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری روستایی کشور بیش از پیش تثبیت کند.