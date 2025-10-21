منوچهر جهانیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم گردشگری به خبرنگار مهر گفت: سازمان جهانی گردشگری در روز ۱۷ اکتبر طی مراسمی پنجمین جشن انتخاب و معرفی برترین روستاهای گردشگری در کشور چین، ۵۲ روستای برتر گردشگری را از میان ۲۷۰ درخواست از ۶۵ کشور معرفی کرد. همچنین ۲۰ روستا هم برای برنامه ارتقا دعوت شدند و شبکه روستاهای برتر گردشگری جهانی به ۳۱۹ روستا رسید.
وی گفت: در این بین نام ۳ روستای کندلوس مازندران، شفیع آباد کرمان، سهیلی قشم به عنوان بهترین مقاصد گردشگری روستایی معرفی شدند. طرح «بهترین روستاهای گردشگری» از سال ۲۰۲۱، تحت عنوان برنامه گردشگری برای توسعه روستایی سازمان ملل متحد، آغاز شد. روستاهای نامزد توسط یک هیئت مشورتی مستقل در ۹ حوزه ارزیابی میشوند.
وی گفت: این حوزهها شامل منابع فرهنگی و طبیعی، ترویج و حفاظت از منابع فرهنگی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری زیستمحیطی، توسعه گردشگری و ادغام زنجیره ارزش، زیرساختها و ارتباطات و بهداشت، ایمنی و امنیت است.
جهانیان بیان کرد: این طرح شامل سه رکن است از جمله مقاصد گردشگری روستایی با داراییهای فرهنگی و طبیعی معتبر، تعهد به حفظ ارزشهای مبتنی بر جامعه و تعهد آشکار به نوآوری و پایداری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی.
این استاد دانشگاه گفت: داراییهای فرهنگی و طبیعی یعنی اینکه از جاذبههای فرهنگی همانند آداب و رسوم و خرده فرهنگها و میراث فرهنگی ملموس همانند آثار تاریخی و تمدنی و بناها و سایتهای باستانی و میراث ناملموس شامل فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی و آیینها و سنتها و مراسم بومی و محلی همچون عروسی و عزا و شب نشینی ها و پوشش و پوشاک و تنوع رنگ و لباسهای محلی و غیره.... در این منطقه و روستا وجود داشته باشد تا برای سفر به آن مقصد انگیزه ایجاد کند.
وی افزود: در برنامه ریزی های توسعه گردشگری به فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی و تعاملات اجتماعی و ارزشها و اعتقادات و سنتهای بومی و محلی احترام نهاده و دستخوش تغییر نشوند و هویت و اصالت آنها نیز حفظ شود.
جهانیان گفت: باید از فناوریهای نوین و دیجیتال برای معرفی آن مقصد و جذب گردشگران استفاده شود و از توسعه فعالیتهای گردشگری؛ جامعه محلی هم کسب درآمد کرده و در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و رفاه جامعه محلی کمک کند و تعامل مثبت و سازنده بین گردشگران و مردم بومی مورد توجه قرار گیرد و نسبت به همدیگر از احترام متقابل برخوردار باشند و در حفاظت و صیانت از محیط زیست و طبیعت پیرامون جاذبه تلاش کنند و اثرات منفی گردشگری بر محیط به حداقل ممکن رسانده شود و آموزشهای لازم هم به بومیان و هم گردشگران و هم ارائه دهندگان خدمات گردشگری از سوی متولیان مورد توجه جدی قرار گیرد.
تا به عنوان برترین مقصد گردشگری روستایی شناسابی و معرفی شود.
جهانیان افزود: امیدواریم گردشگری روستایی با ظرفیتها و توانمندیهای بی نظیر و جذاب از جمله: آداب و رسوم و منابع فرهنگی و طبیعی و تنوع محصولات غذایی و سوغات و صنایع دستی و مراسمات آیینی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی و.... در برنامههای توسعه گردشگری و معرفی مقصدهای گردشگری و جذب گردشگران مورد توجه جدی قرار گیرد و به واسطه توسعه و تجهیز زیرساختهای مورو نیاز این مناطق در ایجاد اشتغال و درامدزایی و توسعه کسب و کارهای بومی و محلی و رفاه اجتماعی جامعه محلی و دست اندکاران و ارایه دهندگان خدمات گردشگری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: ضرورت دارد متولیان گردشگری برای انتخاب روستاهای برتر گردشگری در ششمین دوره آن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ با توجه به ظرفیتهای بی نظیر و متنوع و پراکندگی روستاهای هدف گردشگری، برنامه ریزی و توجه جدی به این مهم معطوف کنند.
